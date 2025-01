Cia. Quinquió apresenta peça infantil “Raiz do Sonho” em diversos CEU’s de São Paulo

Cia. Quinquió irá realizar uma série de apresentações gratuitas do espetáculo “Raiz do Sonho” em diversos CEU’s da cidade de São Paulo.

No dia 10 de janeiro de 2025 (sexta-feira), às 10h e 14h, o espetáculo será apresentado no CEU Paraisópolis, na Zona Sul. No dia 14 de fevereiro (sexta-feira), às 10h e às 15h, as apresentações acontecem no CEU Butantã, na Zona Oeste. E no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), às 10h e 14h, as apresentações serão realizadas no CEU Feitiço da Vila, na Zona Sul.

Inspirado nas obras do renomado poeta matogrossense Manoel de Barros, o espetáculo “Raiz do Sonho” propõe uma reflexão sobre a valorização das coisas simples e aparentemente insignificantes, enquanto explora o poder transformador dos sonhos. A produção destaca como os sonhos, ao aguçar a curiosidade e oferecer aprendizados, podem motivar os seres humanos em busca de uma realidade melhor, ao mesmo tempo em que instigam profundas reflexões sobre a existência humana.

A montagem, que tem como base a obra de Manuel Barros, convida o público a vivenciar um momento de poesia e de contato com o que o poeta chama de “inútil”. Com a abordagem única do autor, que valoriza o “nada”, a insignificância das pequenas coisas cotidianas e um olhar poético sobre a natureza, o espetáculo traz à tona o encanto das pequenas ações e objetos do dia a dia. O uso de músicas do cancioneiro popular brasileiro interage com os versos do poeta, criando um ambiente de nostalgia e conexão com as raízes e a identidade de cada espectador.

Com uma narrativa envolvente e recheada de jogos e brincadeiras, “Raiz do Sonho” busca despertar nos públicos infantil e adulto a sensibilidade para as pequenas alegrias da vida, como o ato de brincar, um direito e uma experiência universal. A proposta do espetáculo é, assim, mostrar que, ao brincar, também nascem os sonhos – e, por que não, a realização deles?

O grupo responsável pela montagem, a Cia. Quinquió, surgiu em 2014 com o objetivo de estudar a literatura brasileira e explorar o teatro físico, método que visa o desenvolvimento do ator e a criação dramática por meio do corpo e do movimento. Fundada pelos atores e educadores Samara Chedid e Luis Manarelli, a companhia possui vasta experiência no teatro infantil e em formação artística, realizando também oficinas de criação para estudantes e educadores, além de trabalhos de pesquisa e treinamento corporal.

“Raiz do Sonho” é mais do que um espetáculo; é uma jornada poética que convida todos a revisitar o simples e a sonhar juntos.

As ações fazem parte do projeto “Raiz do Sonho” contemplado no edital de Difusão Cultural, através da Lei Paulo Gustavo para o Estado de São Paulo, com o qual o grupo celebra seus dez anos de história.

Informações: www.instagram.com/cia.quinquio e www.facebook.com/ciaQuinquio

Ficha Técnica – Direção: Luis Manarelli. Elenco: Samara Chedid e Luis Manarelli ou Gilmara Pereira; Músicos: Camila Borges e Monique Salustiano; Dramaturgia: Luis Manarelli e Samara Chedid; Direção de Arte e Cenário: Cia Quinquió; Figurino: Marcela Pankowski. Direção de produção artística: Samara Chedid Iluminação: Greta Liz. Intérprete de Libras: Amanda; Audiodescritor: Douglas Soares; Canção Tema: Gutto Mota; Letra da música: Gilmara Pereira; Música Descida do Trem: Camila Borges e Monique Salustiano

Trilha sonora e Arranjos: Camila Borges, Monique Salustiano e Fabrício Cardeal. Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini. Agenciamento: Paula Simões.

Serviço: Espetáculo “Raiz do Sonho”

Com Cia Quinquió

Sinopse: Inspirada na obra do poeta Manoel de Barros, Raiz do Sonho narra a trajetória de uma menina cheia de sonhos que mora com seu irmão em um pacato vilarejo cercado por um rio. Seu maior sonho é ir até a cidade, onde acredita que está seu pai, para lhe entregar seu chapéu. Sua maior dificuldade aparece na forma do famoso vendaval que assombra o vilarejo. É diante dele que ela encontrará força e coragem para perseguir seu sonho em um caminho repleto de aventuras e brincadeiras. Duração: 45 minutos

Classificação Livre – Grátis

Quando: 10 de janeiro de 2025 (sexta-feira) – Horário: 10h e 14h

Onde: CEU Paraisópolis – Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, S/N – Jardim Parque Morumbi – Zona Sul – São Paulo – SP

Quando: 14 de janeiro de 2025 (terça-feira) – Horário: 10h e 15h

Onde: CEU Butantã – Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1870 – Jardim Esmeralda – Zona Oeste – São Paulo – SP

Quando: 21 de janeiro de 2025 (terça-feira) – Horário: 10h e 14h

Onde: CEU Feitiço da Vila – R. Feitiço da Vila, 399 – Chácara Santa Maria, Capão Redondo – Zona Sul – São Paulo – SP,