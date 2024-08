Cia. Madeirite Rosa promove apresentações gratuitas no mês de agosto

A Cia. Madeirite Rosa ( @madeiriterosa ) está realizando uma grande temporada que celebra os seus dez anos de trajetória. No mês de agosto de 2024, o grupo segue com sua Mostra de Repertório apresentando o espetáculo “A Luta” em diferentes lugares de São Paulo.

No dia 10 de agosto (sábado), às 16h, o espetáculo será apresentado na Maloca Alcântara Machado, Embaixo do Viaduto Alcântara Machado, na Zona Leste.

Em 18 de agosto (domingo), às 14h, a apresentação acontece na Feira da Kantuta, no Canindé, na Zona Norte. E no dia 19 de agosto (segunda-feira), às 19h30, o grupo se apresenta para estudantes do EJA EMEF Brasil Japão, no Rio Pequeno, na Zona Oeste de São Paulo (SP).

“A Luta” é um divertido espetáculo que aposta no riso e na identificação do público com as situações das cenas, como uma forma de fortalecer os vínculos de solidariedade e a imaginação coletiva.

Entre músicas, narrativas e palhaçarias, duas oponentes se enfrentam em um ringue de boxe criando estratégias de sobrevivência. O grande embate entre a bem-sucedida Sra. S.A. Corporation e a faxineira do ringue, Maria da Luta, acaba por transportá-las a diferentes espaços do cotidiano e da imaginação, trazendo importantes reflexões sobre a vida das mulheres trabalhadoras em diferentes instâncias.

Feito para o público de todas as idades, o espetáculo foi construído a partir da recriação de gagues clássicas de palhaçaria, dando forma a discussões e questões sociais atuais.

A montagem também propõe uma investigação sobre espaços não convencionalmente teatrais e uma reflexão crítica sobre a representação das mulheres dentro de uma linguagem cômica.

Com “A Luta”, a Cia. Madeirite Rosa busca promover, por meio do teatro, da comicidade e da música, o encontro entre cena e público, em uma relação de cumplicidade.

A apresentação faz parte do projeto “Cia. Madeirite Rosa 10 ANOS” contemplado na 17ª Edição do Prêmio Zé Renato para a Cidade de São Paulo.

Serviço: Espetáculo “A Luta”

Com Cia. Madeirite Rosa

Sinopse: Em um ringue de boxe enfrentam-se duas oponentes: a bem-sucedida Sra. S.A. Corporation e Maria da Luta, a faxineira do ringue. A mediação do embate é realizada pela Narradora e por Dra. Norma, a juíza. Entre músicas, narrativas e palhaçarias, Maria da Luta cria estratégias para garantir sua sobrevivência e vê o ringue transformar-se em diferentes espaços do cotidiano e da imaginação. Duração: 45 minutos.

Classificação Livre – Grátis

Quando: 10 de agosto de 2024 (sábado) – Horário: 16h

Onde: Maloca Alcântara Machado – Endereço: Embaixo do Viaduto Alcântara Machado – av Alcântara Machado, altura do número 900 – Zona Leste – São Paulo – SP

Capacidade: 1000 pessoas. Acessibilidade: não possui. Não possui estacionamento

Quando: 18 de agosto de 2024 (domingo) – Horário: 14h

Onde: Feira da Kantuta – Endereço: Praça Kantuta, 924 – Canindé, na Zona Norte – São Paulo – SP

Capacidade: 1000 pessoas. Acessibilidade: não possui. Não possui estacionamento

Quando: 19 de agosto de 2024 (segunda-feira) – Horário: 19h30

Onde: EJA EMEF Brasil Japão – Endereço: R. Dr. Paulo Carvalho Ferreira, 94 – Jardim Sarah, Rio Pequeno, na Zona Oeste de São Paulo (SP).

Apresentação fechada para estudantes