Cia. Estrela D’Alva de Teatro promove oficinas gratuitas de escrita para mulheres em Santo André

De 06 a 27 de abril de 2024, aos sábados, sempre de 10h às 13h, a Cia Estrela D’Alva de Teatro (@ciaestreladalva) realiza as oficinas gratuitas “Urucum e outras árvores: encontros e escritas entre mulheres”, como parte das ações do projeto “Urucum: as árvores não têm culpa”, realizado por meio da Lei Federal Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura do Município de Santo André e Ministério da Cultura.

O projeto “Urucum: as árvores não têm culpa” propõe uma série de oficinas de escrita para mulheres em regiões diferentes de Santo André, como parte do processo para a publicação da dramaturgia de mesmo nome de autoria da atriz e escritora Lígia Helena (@aligia_helena), da Cia Estrela D’Alva de Teatro. A publicação será realizada no final de 2024, em parceria com a editora Me Parió Revolução (@me.pario).

A cada oficina, uma escritora convidada conduzirá o encontro, reunindo mulheres interessadas para conversar e pensar suas mulheridades, utilizando a escrita, em suas mais variadas possibilidades e formas, como uma forma de tocar sentidos. Os encontros são abertos e as inscrições podem ser realizadas no link sempre até um dia antes de cada oficina ser realizada.

A primeira oficina, no dia 06 de abril, acontece na Universidade Popular Nossa Casa, no Recreio da Borda do Campo, com mediação de Solange Dias (@solange.diass). Em 13 de abril, Michele Navarro (@mix.navarro) conduz uma oficina fechada para promotoras legais populares formadas ou em formação da região do ABC, durante as aulas do Programa de formação de Promotoras Legais Populares do PROLEG, que acontecerá no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, no Centro.

Na semana seguinte, no dia 20 de abril, o encontro acontece no Espaço Cultural Cia. 3 Entradas, no Bairro Sítio Taquaral, com a escritora convidada Michelle Lomba (@amorabalaiocriativo e @michellelomba_arte). E a última oficina, que será ministrada pela escritora Claudia Jordão (@claudia.jordao), acontece no Espaço Na Qbrada, no Jardim Santo André.

“A ideia é promover escritas a partir das memórias de cada participante, adentrando as nossas histórias, mas também as histórias de nossas mães, de nossas avós, de nossas ancestrais”, comenta Lígia Helena, autora de “Urucum: as árvores não têm culpa”.

“Lígia Helena, filha de Sueli, neta de Maria e de Helena, bisneta de Enedina Francisca, mãe de Arthur. Um dia olhou para o seu quintal, da casa onde morava Maria, irmã de José, marido de Helena – seus pais são primos – e se perguntou da origem das árvores, do pé de Louro, da orquídea pingo de ouro cravada no tronco do louro, do pé de Urucum, se perguntou da origem dos objetos que ainda viviam na casa que um dia foi da avó e que hoje é dela, o rádio de madeira AM, os quadros pintados a mão, a Virgem Maria espelhada, a bacia de metal, o pilão.

Um dia olhou pra si já aos 36 anos e encontrou uma bisavó indígena, um avô e uma avó pernambucanos (irmãos), e tentou reconhecer o caminho que a trouxe até aqui. Inventou uma história em que a avó atravessou o Brasil num pau de arara com as sementes do Urucum entregues pela mãe (a mãe já não vivia há muito) fechadas no punho das mãos, vermelho alaranjado pingando entre os dedos, memórias. Um dia olhou para si e descobriu que aquela mulher que era, era também um tanto do que a mãe, as avós, as bisavós tinham sido, e era também um tanto do que elas não puderam ser. Então decidiu tornar isso história” – Projeto “Urucum: as árvores não têm culpa”

Serviço: Inscrições para as oficinas “Urucum e outras árvores: encontros e escritas entre mulheres”

Com Cia. Estrela D’Alva de Teatro e escritoras convidadas

Sinopse: As participantes serão convidadas a reviver suas memórias e as de outras mulheres que vieram antes delas, como suas mães, suas avós e outras mulheres ancestrais, exercitar a expressão dessas histórias e sentimentos através da escrita. Não é necessário ter experiência anterior para participar.

Grátis – Classificação: acima de 14 anos

Inscrições no link, até um dia antes de cada oficina: https://forms.gle/5YMvNZ6rQYDDiBxz7 – Vagas: 20

As pessoas que participarem do encontro receberão uma cópia do livro no momento de seu lançamento.

Quando: 06 de abril de 2024 (sábado) – Horário: 10h às 13h – Onde: Universidade Popular Nossa Casa – Endereço: Rua Cotinga, 74 – Cidade Recreio da Borda do Campo – Santo André – SP

Escritora convidada: Solange Dias, que é Mestre em Artes pela UNICAMP-SP. Dramaturga, diretora e educadora teatral. É integrante do Teatro da Conspiração de Santo André e da Cia. Paulicea de São Paulo. Dentre seus textos destaca-se a adaptação de “A Princesa e a Costureira” de Janaína Leslão, indicado como Melhor Texto Infantil Adaptado no Prêmio FEMSA 2016 e Prêmio APCA de 2016. É dramaturga convidada de diversos coletivos da cidade de São Paulo. Foi Coordenadora Pedagógica da ELT – Santo André em 2016/17 e Orientadora do Núcleo de Dramaturgia de 2013 a 2017 e 2022. Foi co-curadora do Evento “Dramaturgias” SESC Ipiranga (2018). É educadora teatral do Projeto Espetáculo Fábricas de Cultura.

Quando: 13 de abril de 2024 (sábado) – Horário: 10h às 13h – Onde: Consórcio Intermunicipal Grande ABC – Endereço: Av. Ramiro Colleoni, 5 – Centro – Santo André – SP

Encontro fechado para as aulas do Programa de formação de Promotoras Legais Populares do PROLEG

Escritora convidada: Michele Navarro que é uma artista atuante na educação, literatura, teatro e dança, há mais de 25 anos. Com formação em Dança pela Universidade Estadual de Campinas e em Teatro pela Escola Livre de Teatro de Santo André, é integrante da Cia Les Commediens Tropicales, além de prestar consultoria artística e pedagógica em variados espaços culturais, programas e escolas de arte, sobretudo na região do Grande ABC, interior e litoral paulista. Atua como professora de arte na educação básica para adolescentes. Escreve e desenvolve conteúdos editoriais em publicações pedagógicas e literárias (prosa e poesia)

Quando: 20 de abril de 2024 (sábado) – Horário: 10h às 13h – Onde: Espaço Cultural Cia. 3 Entradas – Endereço: Rua Pitágoras, 70, Bairro Sítio Taquaral – Santo André – SP

Escritora convidada: Michelle Lomba (Mixa) – Multiartista, Arte Educadora, Pesquisadora e Produtora Cultural. Doutoranda em Arte (UNESP), Mestra em Arte e Graduada em Licenciatura em Teatro (UNESPAR/FAP). Fundadora da Amora Balaio Criativo (2015), colaboradora da Coletiva Editorial Me Parió Revolução (2019). Autora dos livros de poesia “Pele para nossos Corpos”, 2019 e “Ym Bando – microrrevoluções poéticas”, 2023.

Quando: 27 de abril de 2024 (sábado) – Horário: 10h às 13h – Onde: Espaço Na Qbrada – sede do time do Vila Suíça – Endereço: Rua Galiléia, 66, Jardim Santo André -Santo André – SP

Escritora convidada: Claudia Jordão que é escritora, dramaturga, diretora teatral e produtora cultural. Graduada em Letras, pela Faculdade Anchieta, pós-graduada em Artes Cênicas, pela FAINC e pós-graduanda em Literatura, pela PUC-RIO. Tem formação em Dramaturgia e Direção pela Escola Livre de Teatro. Autora das obras “Mulheres que me habitam” e “Eu Tu Elas”, publicadas pela Alpharrabio Edições. É dramaturga, diretora e produtora cultural da Cia do Flores de Teatro, para a qual escreveu e dirigiu a premiada “Trilogia Flores”, composta pelos espetáculos “Flores Amarelas”, “Flores Vermelhas” e “Flores Brancas”.