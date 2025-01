Cia Ballet Paraisópolis abre audição para novos bailarinos

A Cia Ballet Paraisópolis, a mais nova companhia de dança de São Paulo, lançada no início de 2024, está selecionando bailarinos profissionais com contratação remunerada. As inscrições gratuitas podem ser realizadas até 23 de janeiro de 2025 e as audições acontecem no dia 25 de janeiro, sábado, a partir das 9h30.

Com direção executiva de Monica Tarragó, a Cia Ballet Paraisópolis quer ampliar o seu elenco de bailarinos transpassando os limites da comunidade de Paraisópolis e rompendo as barreiras urbanas para apresentar novos horizontes da dança.

Os bailarinos interessados em participar do processo de seleção devem ter entre 18 e 28 anos e já possuir o registro profissional (DRT). As inscrições devem ser feitas pelo link com envio de currículo profissional, foto de malha ou collant, vídeo em variação ou solo de balé clássico (com pontas) e vídeo em dança contemporânea.

Os candidatos serão avaliados durante a audição, com pré-seleções feitas ao longo do processo. O resultado final e a contratação remunerada serão anunciados no mesmo dia.

Para a diretora executiva da Cia Ballet Paraisópolis Monica Tarragó, as audições visam o incremento do elenco da Cia Ballet Paraisópolis. “Para 2025 iremos aumentar o repertório de coreografias e espetáculos com novas criações de coreógrafos renomados no cenário da dança, além de apresentar temporadas em teatros e centros culturais no estado de São Paulo”, destaca ela.

A mais nova companhia de dança de São Paulo

A criação da Cia Ballet Paraisópolis é a resposta de todo o trabalho feito, durante anos, com os bailarinos do projeto sociocultural Ballet Paraisópolis. Após a formatura dos primeiros bailarinos em 2022, nasceu o desejo pela criação da companhia. A ideia é que cada bailarino continue sua trajetória profissional (todos os bailarinos da Cia já possuem o DRT de registro profissional) na área da dança, tendo como objetivo a integração ao mercado de trabalho.

Monica Tarragó conta que a formação da Cia Ballet Paraisópolis tem como objetivo principal permear múltiplas linguagens, potencializando o próprio fazer artístico da comunidade de Paraisópolis. “Nesses 12 anos de atuação, o Ballet Paraisópolis cresceu muito e já está sendo reconhecido internacionalmente. Todos os moradores amam o Ballet e tem muito carinho e respeito pelo projeto. Nós conseguimos mostrar para a comunidade que dança é profissão”, aponta a diretora executiva.

Na Cia Ballet Paraisópolis todos os bailarinos recebem uma remuneração mensal como bailarino e instrutor, além de fisioterapia e suporte para reabilitações com o Instituto Vita e bolsa de estudos para o ensino superior com o Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro.

Serviço:

AUDIÇÃO BALLET PARAISÓPOLIS

Inscrições até 23 de janeiro de 2025

Link: forms.gle/ELuxye5347EUjYQN9

A audição para os bailarinos selecionados durante o processo acontece dia 25 de janeiro, sábado, a partir das 9h30.

Ballet Paraisópolis

R. Maj. José Marioto Ferreira, 12b – Paraisópolis, São Paulo.

Informações (11) 3744-6126 ou (11) 91999-8494.