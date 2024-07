Chuva dá uma trégua nesta quinta (11) em SP, mas volta na sexta (12)

Com o enfraquecimento da frente fria que passou pelo litoral do estado a partir de segunda-feira (8), a região metropolitana de São Paulo voltará a ter um dia de sol nesta quinta-feira (11), mas será apenas um respiro porque o mau tempo vai voltar na sexta (12).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a madrugada desta quinta deve apresentar nevoeiro, mas logo o Sol aparece entre as nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 25°C. E não há previsão de chuva.

A nebulosidade tende a aumentar no decorrer da tarde e à noite, devido aos ventos úmidos vindos do oceano. Com isso, há previsão de garoa durante a noite, favorecendo a queda da temperatura.

O órgão prevê que a sexta ainda deve começar com Sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia com os ventos úmidos. Com isso, as temperaturas mínimas oscilam em torno dos 12°C, enquanto as máximas não devem superar os 19°C.

Com esse cenário, existe a possibilidade de garoa e chuviscos na Grande São Paulo, principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite.

Esse mau tempo se repetirá no sábado (13), quando a nebulosidade permanecerá com a chance de chuva isolada em qualquer hora do dia e a temperatura levemente mais baixa, entre 12°C e 17°C.

No domingo (14), mais uma vez o tempo melhorará e o Sol voltará a brilhar com mais força entre as nuvens, fazendo com que a temperatura volte a subir até os 26°C. Nesse dia não há previsão de chuva.

Os dados do CGE mostram que julho já registrou até o momento 44,8 mm de chuva até a tarde desta quarta (10), o que corresponde a 8,2% acima da média histórica que é de 41,4 mm. O mês está sendo totalmente diferente do mês anterior, junho, quando choveu apenas 0,7 mm em média na cidade, o que equivalente a 1,4% da média esperada, de 49,5 mm.

REGIÃO SUL DEVE TER NOVAS GEADAS

Uma nova massa de ar polar chega nesta quinta-feira à região Sul do país, derrubando ainda mais as temperaturas. Com isso, a previsão é que uma faixa entre o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul tenham frio intenso, com temperaturas até mais de 5°C abaixo da média.

No restante da região Sul, grande parte do estado de São Paulo, pegando até a região metropolitana e o Vale do Ribeira, até o sul de Mato Grosso, os termômetros devem marcar temperaturas entre 3°C e 5°C abaixo da média nos próximos dias.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de alerta laranja (de perigo) para onda de frio até o próximo sábado, principalmente no Rio Grande do Sul, com possibilidade de geadas em todo o estado, além da serra catarinense.