Chuva coloca regiões de São Paulo em estado de atenção

A chuva que começou cair em São Paulo na tarde desta segunda-feira (28) colocou algumas regiões da capital paulista em estado de atenção para alagamentos.

Zona oeste, zona norte, centro, e as marginais Pinheiros e Tietê, estão desde às 13h54 em estado de alerta, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

A orientação é evitar transitar em ruas alagadas, não enfrentar correntezas, ficar longe da rede elétrica e de árvores.

A atuação de um sistema de alta pressão em alto mar ainda vai estimular bastante umidade entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro no começo da semana, segundo a Climatempo.

A maior parte desta segunda será nublada na Grande são Paulo.

Na capital, a instabilidade que vem do interior pode provocar pancadas moderadas entre a tarde e à noite. De acordo com o CGE, essa segunda-feira será marcada por chuviscos na madrugada e à noite, muitas nuvens e poucas aberturas de sol ao longo do dia.

Segundo boletim da Enel, concessionária de energia, atualizado às 14h, 20.284 domicílios estão sem energia na área de concessão, sendo 16.765 na cidade de São Paulo.