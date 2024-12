Churrasco On Fire, com Fernando & Sorocaba, agita Bertioga neste sábado (21)

A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba leva pela primeira vez a Bertioga (SP) seu evento de churrasco, neste sábado (21), a partir das 16h30. A apresentação será realizada na nova arena de shows da cidade, que receberá os principais artistas do Brasil durante todo o verão, no projeto Verão é Show.

Quem passar por lá vai degustar as delícias do experiente Team On Fire no comando das carnes e acompanhamentos. Serão mais de 2 toneladas de cortes premium, incluindo picanha, costela, brisket e outros cortes especiais. Além das proteínas, rola arroz carreteiro, farofa, legumes e sobremesas como panqueca de doce de leite.

O evento promete quatro horas open food de churrasco com seleção de cortes nobres preparados por grandes chefs de churrasco e sobremesas e três horas de show. O evento não é open bar.

Quem quiser fazer parte da festa é só acessar o site www.veraoeshow.com.br. Lá é possível ver os setores disponíveis para o evento e os valores.