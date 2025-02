Christian Chávez desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (21)

Um dos maiores astros da América Latina, Christian Chávez chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (21), trazendo toda a sua energia e carisma. Com mais de 20 anos de carreira, o cantor, ator, compositor, apresentador e dançarino é considerado um verdadeiro multiartista, influenciando gerações ao longo de sua trajetória.

O artista estará presente no desfile da Grande Rio na Marquês de Sapucaí, no dia 4 de março de 2025, prometendo agitar ainda mais o Carnaval carioca. Além disso, ele cumprirá uma agenda de encontros com fãs no Rio de Janeiro e em São Paulo, com diversas atividades e divulgação exclusiva sobre seu novo projeto musical, previsto para o primeiro semestre de 2025, incluindo uma listening party.

Christian fala sobre suas expectativas para desfilar pela primeira vez:

“Não tenho expectativas porque eu sei que vai superar qualquer coisa que eu imaginei, então estou pronto para curtir. Estou muito feliz em estar aqui no Brasil.¨

Christian anunciou em suas redes sociais no início deste mês que será parte do desfile da escola de samba Grande Rio. A agremiação levará para a Sapucaí um enredo que faz uma viagem pelas águas misteriosas do Pará, celebrando as Pororocas Parawaras e as riquezas culturais da região. O samba-enredo de 2025 é assinado por Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes.

Sobre Christian Chávez:

Um dos maiores astros da América Latina, Christian Chávez é um multiartista que influencia gerações ao longo de mais de 20 anos de carreira. O cantor, ator, compositor, apresentador e dançarino participou de diversos filmes, novelas, músicas e turnês de sucesso que o consagraram como um dos grandes nomes na cultura da música pop.

Hoje, Christian Chávez mira o futuro e conta sua própria história através de seu trabalho e de uma carreira longeva que o fez ser quem é hoje, uma das maiores estrelas pop do mundo.