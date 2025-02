Christian Chávez desfilará pela Grande Rio no Carnaval 2025

O cantor e ator mexicano Christian Chávez, mundialmente conhecido por integrar o fenômeno pop mundial RBD, anunciou em suas redes sociais em um post colaborativo com a escola de samba Grande Rio, que participará do desfile da agremiação na Marquês de Sapucaí no dia 4 de março de 2025.

“Sempre admirei o Pará! Os fãs de lá são muito carinhosos comigo e, desde o meu encontro com Joelma, cantando “Voando Pro Pará”, me aprofundei ainda mais nessa cultura, visitei o estado e participei do show dela. Fiquei completamente encantado. Estou honrado com o convite da Grande Rio e muito ansioso para viver o Carnaval brasileiro“ –, declarou Christian.

Chávez, que já demonstrou diversas vezes seu carinho pelo Brasil e pela cultura brasileira, expressou sua empolgação em poder vivenciar a maior festa popular do país de uma forma tão especial. Ele expressa no post sua alegria em levar “um pouco das encantarias paraenses” para a avenida junto à comunidade de Caxias.

Tradição e Inovação na Sapucaí

A Grande Rio, conhecida por seus desfiles grandiosos e luxuosos, levará para a Sapucaí uma viagem pelas águas misteriosas do Pará com um enredo que celebra as Pororocas Parawaras e as riquezas culturais da região. O samba-enredo de 2025 tem a assinatura de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes. A escola de samba, que sempre busca inovar e surpreender o público, vê na presença de Christian Chávez uma oportunidade de fortalecer ainda mais os laços com o público jovem e internacional.