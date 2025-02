Christian Chávez anuncia agenda de Meet & Greet no Brasil

O cantor e ator mexicano Christian Chávez, mundialmente conhecido por integrar o fenômeno pop mundial RBD, está com suas passagens compradas para retornar ao Brasil! Após anunciar que participará do desfile da Grande Rio na Marquês de Sapucaí no dia 4 de março de 2025, Christian também vai cumprir uma agenda de encontros com fãs no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O evento “Christian Chávez Fan Experience” acontecerá no dia 07 de março no Rio de Janeiro e no dia 09 de março em São Paulo, com diversas atividades e divulgação exclusiva de mais detalhes sobre o seu novo projeto musical, com direito a listening party do novo projeto musical previsto para o primeiro semestre de 2025. A produção dispõe de diferentes pacotes de serviços e entre as atividades realizadas estão sessão de autógrafos, foto com o artista e pizza party.

DESCRIÇÃO DOS PACOTES

RED PACKAGE – R$ 100,00

Incluso: Entrada para o evento e acesso a listening party e a sessão de perguntas e respostas.

SILVER PACKAGE – R$ 500,00

Incluso: Entrada antecipada, acesso a listening party e a sessão de perguntas e respostas, autógrafo do artista e foto individual com o artista.

GOLDEN PACKAGE – R$ 1.000,00

Incluso: Entrada antecipada, assento na fileira B, C ou D, acesso a listening party e a sessão de perguntas e respostas, autógrafo do artista, foto individual com o artista e primeira sessão de convivência com o artista.

BLACK PACKAGE – R$ 1.500,00

Incluso: Entrada antecipada, assento na primeira fileira, acesso a listening party e a sessão de perguntas e respostas, autógrafo do artista, foto individual com o artista, primeira sessão de convivência com o artista e pizza party com o artista.

ATIVIDADES E VALORES:

Autógrafo: Um autógrafo personalizado do Christian em um item de sua escolha ou um card.

Valor: R$ 150,00

Foto: Uma foto individual com o Christian tirada pelo fotógrafo do evento.

Valor: R$ 300,00

Convivência: Um bate-papo intimista com Christian e outros fãs, com direito a fotos e autógrafos.

Valor: R$ 600,00

Pizza Party: Uma festa para celebrar com o com Christian, com muita alegria, música e pizza, música e muita alegria.

Valor: R$ 900,00

SERVIÇO SÃO PAULO:

Data: 9 de março de 2025 (domingo)

Horário: 12h às 20h45

Ingressos: Link

Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12559 – Brooklin Novo, São Paulo

Classificação: 16 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.