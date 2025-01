¡Chévere! une tradição latino-americana e toque brasileiro na Barra Funda

O bairro da Barra Funda, em São Paulo, ganhou uma pitada especial da culinária latino-americana com a chegada do ¡Chévere!, um bar e restaurante que celebra os sabores ancestrais do continente, sempre com uma dose extra de brasilidade. Sob o comando do chef Erik Fernandes e do administrador Marcos Ejiri, ambos de descendência boliviana, o ¡Chévere! traz à mesa uma verdadeira viagem gastronômica, com pratos que honram as raízes da América Latina.

No cardápio, iguarias icônicas como o taco mexicano, choripán argentino, arepa venezuelana e o sanduíche de chola (releitura do boliviano) ganham destaque, todas preparadas com ingredientes que evocam a história e a cultura dos povos latinos. A novidade? Cada prato conta com uma versão vegana, pensada para atender tanto os vegetarianos quanto os curiosos por novas experiências gastronômicas. Afinal, como dizem os sócios, “a comida une, e aqui, todos podem se encontrar à mesa.”

¡Chévere! é muito mais do que um restaurante: é uma homenagem às tradições familiares e ao afeto envolvido no preparo de cada prato. Segundo Marcos Ejiri, o toque especial da casa vem da inspiração familiar do chef Erik, que aprendeu os segredos da culinária boliviana com sua mãe, Flora Fernandes, conhecida entre a comunidade boliviana em São Paulo. “É como trazer o sabor da casa da nossa mãe para a mesa dos nossos clientes”, comenta Ejiri.

Além dos pratos principais, o ¡Chévere! também oferece uma seleção de acompanhamentos e petiscos veganos, perfeitos para quem quer saborear um pouco de cada canto da América Latina de forma consciente. Desde guacamole fresco até arepas recheadas com legumes grelhados e temperos exclusivos da casa, cada prato é uma explosão de sabores cuidadosamente pensados para proporcionar uma experiência completa.

Entre as estrelas do cardápio vegano do ¡Chévere!, as empanadas veganas conquistaram um lugar especial no coração dos clientes. Preparadas com uma massa crocante e recheios suculentos de jaca com cebola caramelizada e queijo caponata de berinjela, marguerita e a de cogumelos e temperos latinos, essas empanadas se tornaram um verdadeiro sucesso entre os frequentadores da casa. Leves, saborosas e repletas de autenticidade, elas são a escolha perfeita para quem deseja uma refeição vegana deliciosa e carregada de tradição.

O ambiente acolhedor e vibrante do ¡Chévere! é outro destaque: a cozinha integrada permite que os clientes acompanhem o preparo dos pratos, criando uma conexão única entre a equipe e os visitantes. “Queremos que as pessoas se sintam em casa, rodeadas pelos aromas e sons de uma cozinha que conta histórias”, afirma Erik Fernandes.

Para acompanhar essa experiência, o bar oferece uma seleção de drinks que percorrem a América Latina. Desde a refrescante Michelada até o clássico Pisco Sour e o exótico Chuflay, os drinks combinam perfeitamente com os sabores intensos e autênticos da cozinha. E claro, cervejas artesanais e refrescos típicos também fazem parte do menu.

Serviço: ¡Chévere! Bar e Restaurante Latino-americano

Endereço: Rua Souza Lima, 321 – Barra Funda, São Paulo

Horários: das 12h até 15h e das 16h até 22h (sexta e sábado sem intervalo até 23h;

Domingo sem intervalo até 21h; fecha segunda e terça)

Ticket médio: R$ 40,00 a R$ 60,00 por pessoa

Atendimento: Terça a domingo

Reservas para eventos e comemorações: @cheverecozinhaebar