Chegada do Papai Noel marca o início das festividades de Natal

O espírito natalino já começa a brilhar na zona sul de São Paulo. No próximo sábado, 9 de novembro, das 13h às 18h, uma celebração marca oficialmente o início das festividades natalinas com uma programação repleta de atrações lúdicas e criativas no Morumbi Town Shopping, onde não faltarão atividades especiais para todas as idades.

A agenda promete transformar o shopping em um verdadeiro destino natalino, ideal para experiências que aquecem o coração e trazem a alegria do Natal para perto de todos. Durante o evento, o público poderá aproveitar pipoca e algodão doce gratuitos e participar de oficinas infantis com atividades lúdicas e criativas para as crianças.

Além disso, haverá uma apresentação especial do coral infantil Portinari, que trará clássicos natalinos, e uma performance exclusiva de teatro itinerante para inaugurar oficialmente a temporada de Natal. A chegada do Papai Noel será acompanhada por um cortejo natalino, criando um momento mágico para todos. E muitas outras surpresas estão preparadas para celebrar o início desta época tão especial.

Segundo Luis Horn, Coordenador de Marketing do Morumbi Town Shopping, “o Natal é uma época de celebração e união, e nosso objetivo é oferecer uma experiência que encante e aproxime as famílias. A programação foi pensada com carinho para que todos, desde as crianças até os adultos, encontrem diversão e momentos especiais aqui no shopping.”

Com uma programação ampla e diversas atividades, o empreendimento oferece uma experiência única para celebrar o Natal com muita diversão, onde a magia natalina possa ser vivenciada de forma completa. Para mais informações, acesse o site ou acompanhe pelas redes sociais.

Serviço:

Chegada do Papai Noel no Morumbi Town Shopping

Data: 9 de novembro.

Horário: Das 13h às 18h.

Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo.