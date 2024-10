Chegada ao Brasil do Hyundai Ioniq 5 – Na tomada com estilo

A Hyundai Motor Brasil deu início à pré-venda do Ioniq 5, considerado pela própria marca sul-coreana como o carro para redefinir suas referências na mobilidade 100% elétrica. Tendo no design seu maior destaque, o modelo produzido em Ulsan, na Coreia do Sul, inaugura no Brasil o segmento dos CUVs (Crossovers Utility Vehicles) da fabricante oriental. Apresentado em 2019 como Hyundai 45 EV Concept no Salão de Frankfurt, o Ioniq 5 foi lançado em escala de produção em 2021, já tendo vencido vários prêmios de design globalmente. A versão que começa a ser vendida no Brasil é a Signature, com preço de R$ 394.990. Os interessados em adquirir o principal lançamento da Hyundai no Brasil este ano devem preencher o formulário da pré-venda no site da montadora no país (www.hyundai.com.br). O valor da reserva é de R$ 5 mil.

Além do tradicional acabamento brilhante, as cores disponíveis para a carroceria do Ioniq 5 têm a opção inédita em verniz acetinado fosco, com o valor da pintura já incluído no preço do veículo. As combinações de tons externos e internos disponíveis são o Champagne Gravity Matte e o Cinza Ecotronic Matte, ambos fosco, com interior Cinza Off-White, e Cinza Ecotronic Matte (fosco), Cinza Cyber metálico e Preto Abyss perolizado – os dois últimos, brilhantes – com interior preto. As garantias do Ioniq 5 são de cinco anos para o veículo – sem limite de quilometragem –, de oito anos ou 160 mil quilômetros para a bateria, de um ano para o carregador de parede se for instalado por um profissional da WEG e de cinco anos para o carregador doméstico. O Banco Hyundai oferece vários tipos de financiamentos – se iniciando pelo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – para o Ioniq 5 e para todos os modelos da gama vendida no Brasil, produzidos localmente ou importados.

Com 4,66 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,63 metro de altura, generosos três metros de distância de entre-eixos, 540 litros de capacidade no porta-malas e rodas de 20 polegadas, o Ioniq 5 tem dois motores elétricos, acoplados um a cada eixo, com 239 kW (325 cavalos) de potência e torque instantâneo de 61,6 kgfm, que conferem uma aceleração de zero a 100 km/h em 5,3 segundos e velocidade final de 185 km/h. Dotado de tração integral (AWD), o Ioniq 5 conta com diferentes modos de condução e sistema HTRAC, que monitora 50 sensores do veículo em uma frequência de mais de cem vezes por segundo para calcular o torque necessário para cada roda. Ao detectar derrapagem, o sistema inteligente redireciona a potência entre os eixos e aplica uma pressão de frenagem sutil nas rodas dos dois lados para ajudar a manter a tração. O Ioniq 5 traz a versão mais recente do Hyundai SmartSense, com câmera de 360 graus e sistemas de ajuda ao motorista, como os assistentes de frenagem autônoma, de permanência e centralização de faixa, de ponto cego, de estacionamento traseiro e de saída segura do veículo, controle de velocidade adaptativo (direção semiautônoma), farol alto adaptativo e prevenção de colisão de tráfego cruzado traseiro.

O Ioniq 5 tem uma bateria de 84 kWh, para uma autonomia de até 374 quilômetros com uma carga, segundo medição do Inmetro. O nível de carga da bateria pode ser acompanhado no painel ou em um display intuitivo junto à tomada externa de energia. Para facilitar a recarga, o carro vem com um carregador doméstico portátil em corrente alternada, com potência de 2,6 kW e plugue com padrão brasileiro, e outro de parede em corrente alternada, com potência de 7,68 kW.

A compatibilidade da bateria com estações rápidas de corrente contínua (DC) visa diminuir o tempo de recarga. O Ioniq 5 é o único de sua categoria comercializado no Brasil a estar preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800 volts ou 350 kW (DC), podendo ser reabastecido de 10% a 80% em 18 minutos. Nessa condição, de acordo com o ciclo WLTP, o carro pode rodar mais de cem quilômetros. Também é possível alimentar dispositivos externos com a eletricidade armazenada na bateria do Ioniq 5. A função V2L (Vehicle to Load) transforma o crossover em um banco de energia portátil. Assim, o cliente pode carregar uma bicicleta elétrica ou ligar qualquer eletrodoméstico, tornando o Ioniq 5 em uma estação de energia.

Conforme a marca sul-coreana, o design do Ioniq 5 projeta-se em direção ao futuro, explorando uma nova liberdade de criação estética oferecida pela plataforma global de veículos elétricos da Hyundai, a E-GMP (Electric-Global Modular Platform). A bateria de alta tensão está alojada em uma estrutura sólida, garantindo ao mesmo tempo baixo centro de gravidade, melhor estabilidade de condução e boa distância livre em relação ao solo, de 17,8 centímetros.

O interior é dominado por uma ampla tela dupla e configurável, integrando um sistema de multimídia de 12,3 polegadas a um painel de instrumentos, também de 12,3 polegadas. A multimídia tem navegação rápida e intuitiva, com menus que proporcionam vários tipos de ajustes, como a cor da luz ambiente, podendo ser configurada de acordo com o gosto do usuário em múltiplas combinações. O motorista tem ainda um Head-Up Display, que projeta informações de desempenho do veículo no para-brisa, com o condutor podendo ajustar o ângulo e a inclinação da projeção digital. O teto solar panorâmico tem cortinas retráteis que se abrem em sentidos opostos, enquanto o sistema de som assinado pela Bose conta com seis alto-falantes e um subwoofer incorporado abaixo do assoalho do porta-malas.