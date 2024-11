Chefes de Estado recebem selo especial do G20 emitido pelos Correios

O selo especial “G20 Brasil 2024” dos Correios será entregue aos chefes de Estado e de Governo durante a cúpula internacional que reúne as principais economias do mundo – 19 países, mais a União Africana e a União Europeia. O evento, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, marca a conclusão dos trabalhados conduzidos pelo Brasil na presidência do G20, além de ser o momento em que os chefes de Estado aprovam os acordos negociados ao longo do ano, apontando caminhos para lidar com os desafios globais.

Emitido em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM/PR), o selo reflete um feito histórico do país no contexto global. “A filatelia brasileira, em seu esforço de disseminar fatos, personalidades e passagens importantes da história, agora estampa ao mundo o protagonismo do Brasil nas discussões socioeconômicas e políticas nesse importante fórum internacional que é o G20”, ressaltou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“A presidência do Brasil no G20 é um momento emblemático na retomada do protagonismo do país no cenário internacional. Durante todo este período, o país tem colocado em pauta assuntos prioritários para as nações do Sul Global: combate à fome, pobreza e desigualdade, sustentabilidade e combate às mudanças climáticas em todas as suas dimensões e reforma da governança global”, destacou o ministro da SECOM/PR, Paulo Pimenta, que assina o edital do selo.

Os Correios enviaram à cúpula 60 álbuns e 600 cartelas com o selo especial, que serão entregues às lideranças e governantes dos países membros do G20 e suas respectivas comitivas.

Também foi por meio de um selo que os Correios registraram a 5ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho de Economia Digital (DEWG) do G20, realizada em setembro, em Maceió/AL. O evento foi presidido pelo Ministério das Comunicações e teve representantes de outros ministérios e de emissários da Índia (país que presidiu o G20 em 2023) e da África do Sul (país que presidirá o G20 em 2025).

Cooperação e diversidade – O selo apresenta a logomarca que traduz o compromisso brasileiro com a cooperação global e a representação fluída das nações que integram o G20, com as cores das bandeiras dos países-membros, destaca o dinamismo e multilateralismo com que o Brasil aborda as questões mundiais e a relação de respeito mútuo e de colaboração entre as lideranças dos países-membros.

O símbolo é o mapa estilizado do Brasil, nação que exerce a atual presidência rotativa do grupo e o lema “Construindo um mundo justo e um planeta sustentável”. A tipografia é forte e sólida, bem como as ações e presença do Brasil no G20. Foi utilizada a técnica de computação gráfica.

Com tiragem de 80 mil selos, a peça postal estará disponível na loja virtual e nas principais agências da estatal, e é comercializada pelo valor facial de R$ 6,30.