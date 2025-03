GCM de São Caetano captura ladrões de celular em ação rápida

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul, com suporte do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), prendeu dois suspeitos de furto de celular no interior de um veículo parado na Avenida Guido Aliberti com a Rua Ribeirão Pires, no Bairro Mauá.

Por volta das 2h45 de sábado (22/3), as câmeras do CGE flagraram dois homens em uma motocicleta praticando o furto em um veículo que estava parado no local. O sistema de monitoramento repassou em tempo real as características dos suspeitos e a direção que tomaram.

As equipes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM foram acionadas, conseguiram localizar e abordar os comparsas rapidamente. Na busca pessoal, foi encontrado o celular furtado com um dos indivíduos, que confessou o crime.

A vítima, um motorista de aplicativo, informou que seu veículo teve problema mecânico e foi procurar ajuda em posto de combustível próximo. Enquanto aguardava auxílio, um passageiro dormia no banco traseiro e não percebeu o furto do celular que estava no painel.

A dupla foi conduzida à Delegacia Sede onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto.