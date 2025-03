CGE de São Caetano auxilia na captura de suspeito de furto de rodas de veículos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano foi fundamental na captura de um indivíduo que furtava rodas de veículos na cidade. As câmeras de monitoramento identificaram, nesta quarta-feira (19/3), o suspeito dos crimes e o sistema alertou a Polícia Militar, que deteve o homem.

Por volta das 19h05, a PM foi acionada pelo CGE, que monitorava um veículo Renault Kwid de cor laranja, suspeito de estar envolvido no furto de rodas de um veículo BYD, ocorrido na terça-feira (18/3). Com as informações repassadas pelo CGE, a equipe da PM localizou o veículo na Avenida Goiás, e realizou a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas no veículo três chaves de roda e uma bolsa com diversas ferramentas, incluindo chaves de fenda, alicates e outras ferramentas utilizadas para o furto de rodas. O condutor confessou o crime e admitiu ter participado do furto das rodas do veículo BYD, juntamente com um primo. Ele também afirmou que as rodas já haviam sido vendidas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano, ficando à disposição da Justiça. O veículo e as ferramentas apreendidas foram encaminhados para perícia, a fim de subsidiar as investigações.

FURTO NA AVENIDA TIJUCUSSU

Na semana passada, outro caso de furto de rodas foi registrado na Avenida Tijucussu, no Bairro Olímpico. As imagens dos suspeitos foram captadas pelas câmeras do CGE e repassadas para a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estão realizando as averiguações necessárias para identificar e capturar os envolvidos.

O CGE tem sido um aliado fundamental no combate à criminalidade em São Caetano do Sul. Por meio de seu sistema de monitoramento, as equipes de segurança conseguem identificar veículos e suspeitos envolvidos em crimes, agilizando a resposta das forças policiais e garantindo a segurança da população.