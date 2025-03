Após anunciar reconhecimento facial, prefeito de São Caetano visita instalações do Smart Sampa

Depois de anunciar que a Prefeitura de São Caetano irá utilizar a tecnologia de reconhecimento facial no combate à criminalidade na cidade, o prefeito Tite Campanella visitou as instalações do Smart Sampa, equipamento que já adota o dispositivo na cidade de São Paulo.

A visita aconteceu na manhã desta quinta-feira (20/3). O prefeito Tite Campanella foi recepcionado pelo secretário de Segurança Pública da Capital, Orlando Morando, integrante do primeiro escalão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

“Nós já anunciamos na semana passada que vamos desenvolver essa tecnologia em São Caetano e eu vim aqui ao Smart Sampa para conhecer mais essa operação, que é muito maior do que a nossa, afinal, estamos falando em 27 mil câmeras. A gente veio aqui para aprender. Essa troca de experiência é importante para tornar nossa São Caetano do Sul uma cidade cada dia mais segura”, disse o prefeito. “É, de fato, uma operação fantástica”.

Inaugurada em julho de 2024, a central de monitoramento paulistana conta com 250 agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Defesa Civil, que monitoram a cidade 24 horas por dia. Em menos de um ano, o sistema contribuiu para 2.074 prisões em flagrante e captura de 868 foragidos da Justiça.

“Uma honra receber o prefeito de São Caetano, Tite Campanella, para que ele e sua equipe pudessem conhecer mais esse moderno sistema de combate à violência e proteção ao cidadão, o Smart Sampa, criado pelo prefeito Ricardo Nunes. A gente se coloca à disposição de São Caetano para implementar essa tecnologia, ajudando no que for necessário”, reforçou Orlando Morando.

Em São Caetano, a adoção do sistema de reconhecimento facial foi anunciada na última sexta-feira (14/3). O dispositivo deve entrar em operação dentro de 45 dias e vai aproveitar a tecnologia já existente no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano do Sul, instalado no Bairro Barcelona, que conta com mais de 400 câmeras e que monitora todos os 15 bairros da cidade. A instalação está no processo de convênios com a União e Estados para utilização do banco de dados criminais e avaliação dos melhores pontos para que as câmeras de reconhecimento facial sejam habilitadas.