Smart Sampa desmantela operação clandestina de triagem de entulho

Na quinta-feira (13), a Prefeitura de São Paulo, com o auxílio do sistema de monitoramento Smart Sampa, identificou uma central clandestina de triagem de entulho em um terreno particular de 5 mil m² na Zona Sul da cidade. Este local servia como ponto de origem e destino para caminhões carregados com resíduos diversos, que eram posteriormente despejados de maneira irregular em várias áreas da metrópole.

A operação resultou na apreensão de pelo menos 17 caminhões e diversas caçambas, além da identificação de contaminação do solo por materiais perigosos como gesso e amianto. O espaço abrigava uma quantidade significativa de entulho, o que levou as autoridades a preservarem a área para posterior perícia.

Devido à complexidade da situação e ao volume substancial de materiais recolhidos, as investigações estavam em andamento na 1ª Delegacia de Crimes Ambientais do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) até as 18h30 do mesmo dia.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana em colaboração com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a Polícia Civil e o órgão regulador SPRegula. A operação foi desencadeada após a detecção, via câmeras e drones, do intenso movimento de caminhões na Rua Caminho das Olarias, localizada no bairro Água Funda.

No decorrer da operação, foram elaborados 11 termos circunstanciados e um comunicado formal sobre a irregularidade constatada. Um homem que se apresentou como proprietário do terreno foi encaminhado à 1ª DPPC. O ato de descarte irregular de resíduos pode resultar em multas que chegam a R$ 25 mil. Vale ressaltar que, em 2024, a Prefeitura já havia removido aproximadamente 114 mil toneladas de lixo descartado inadequadamente na cidade.