CGE de São Caetano recebe aviso de moradores pelo 0800-7000-156 e GCM prende homem no Bairro São José

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu aviso de moradores pelo 0800-7000-156 sobre roubo de celular, no Bairro São José. Os agentes acionaram as Forças de Segurança e uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais, da Guarda Civil Municipal), prendeu o homem (21 anos) e o conduziu à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça. O celular da vítima foi recuperado e devolvido.

A ação ocorreu por volta das 18h de quarta-feira (26/6), em frente ao hospital que fica em frente ao shopping. O rapaz roubou o celular de uma mulher, que havia acabado de sair do hospital e saiu correndo, sendo alcançado por transeuntes que passavam pelo local. Quando a equipe da ROMU chegou, o homem já estava machucado, por conta de ações dos transeuntes. Os patrulheiros o levaram o hospital para receber os primeiros socorros e, de lá, para a Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.