CGE de São Caetano identifica motocicleta utilizada em roubos e GCM detém homem com simulacro de arma

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano identificou no domingo (20/10), no Jardim São Caetano, a entrada de uma motocicleta utilizada em roubos e lançou alerta para as Forças de Segurança. Ao chegar ao local, a GCM abordou o condutor da motocicleta, que estava munido de um simulacro de arma de fogo. O homem (26 anos) foi conduzido à Delegacia Sede e ficou à disposição da Justiça.

O caso ocorreu por volta das 16h, quando agentes do CGE identificaram a entrada de uma Honda CG, cadastrada no sistema de inteligência como tendo sido utilizada em roubos. Ao perceber que viaturas da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) se aproximaram, o condutor tentou fugir, acabou batendo na viatura de apoio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) e indo ao chão. O homem, o simulacro de arma de fogo e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia Sede.