Forças de Segurança de São Caetano capturam três fugitivos da Justiça na véspera do feriado

A sintonia entre a inteligência artificial do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura de São Caetano do Sul, e as Forças de Segurança, representadas pela GCM (Guarda Civil Municipal) e pelas Polícias Militar e Civil, tem se transformado em êxito nas principais ocorrências pela cidade.

Foi o que aconteceu na sexta-feira (5/7), quando após avisos dos agentes do CGE, a PM capturou dois homens e a GCM capturou um terceiro fugitivo, todos procurados pela Justiça, encaminhados à Delegacia Sede, onde permaneceram à disposição do judiciário.

CASOS

Na manhã de sexta-feira (5/7), na Avenida Goiás, um Honda Fit entrou na cidade e de imediato surgiu um alerta nas telas do CGE, de que o veículo tinha como proprietário um procurado da Justiça. Os agentes, então, encaminharam alerta às Forças de Segurança e uma equipe da PM deslocou-se até o local para averiguar a situação. Durante a abordagem aos dois passageiros do veículo (o condutor era um homem, xx anos , e uma mulher como passageira), foi constatada a situação de foragido do condutor, que foi encaminhado à Delegacia Sede. A passageira e o veículo foram liberados.

O segundo caso aconteceu no início da tarde, entre as ruas Alagoas e Paraíba, quando um VW Fox entrou na cidade e o CGE recebeu alerta de que o proprietário ( xx anos ) do veículo estava no sistema como procurado da Justiça. Assim que o alerta foi emitido às Forças de Segurança, uma equipe da PM foi para o local e encontrou o veículo e o parou. Durante a abordagem, foi constatada a situação do condutor, que foi encaminhado à Delegacia Sede.

O terceiro caso, no fim da tarde, aconteceu entre a Avenida Guido Aliberti e a Rua Humberto de Campos, quando um GM Corsa entrou na cidade e foi encaminhado às Forças de Segurança um alerta do CGE de que o proprietário do veículo ( xx anos ) era procurado pela Justiça. Após a abordagem, a Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) o encaminhou à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.