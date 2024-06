CGE de São Caetano alerta sobre acidente de trânsito e GCM prende homem por embriaguez ao volante

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Caetano do Sul alertou as Forças de Segurança sobre um acidente de trânsito, ocorrido por volta da 1h da madrugada desta sexta-feira (21/6), no Jardim São Caetano, e a GCM (Guarda Civil Municipal) conduziu o condutor do Fiat Cronos em estado de embriaguez à Delegacia Sede, onde permaneceu preso por embriaguez ao volante. O homem tem 44 anos.

O caso ocorreu após a colisão do Fiat Cronos a um poste de câmeras, na Avenida Líbero Badaró. Ao ser avisada por operadores do CGE, uma equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) se deslocou até o local e reparou que o condutor do Cronos estava no interior do veículo. Ao ser abordado, os guardas municipais notaram forte odor etílico, voz pastosa e movimentos cambaleantes do condutor ao sair do automóvel.

Diante dos fatos, foi dada ciência à autoridade policial, o local foi preservado para perícia técnico científica, e o condutor foi levado ao Pronto Socorro Municipal (elaboração de boletim médico) e conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça por embriaguez ao volante do veículo, que ficou apreendido na delegacia.