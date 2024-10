Sexta edição do “Mundo Hyundai” acontece neste fim de semana, em São Caetano

A Hyundai Motor Brasil promove, nos dias 26 e 27 de outubro, no estacionamento do ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul (SP), a sexta edição do “Mundo Hyundai”. O evento oferece diversas atividades gratuitas para toda a família, com o objetivo de promover engajamento com a Marca e conscientização sobre segurança veicular. Entre as atrações, haverá inspeção gratuita de automóveis – de veículos Hyundai e de todas as outras marcas – além de áreas de lazer, recreação infantil e um espaço dedicado à adoção de animais de estimação. O Novo Hyundai CRETA, lançado no início deste mês, estará em exibição, com profissionais da empresa sul-coreana à disposição para atender visitantes interessados.

“Estamos empolgados com a oportunidade de realizar a sexta edição do ‘Mundo Hyundai’, e convidamos todo o público da região metropolitana de São Paulo a estar conosco em São Caetano do Sul neste fim de semana. Além da tradicional inspeção gratuita de 10 itens para veículos de qualquer marca, que, automaticamente, promove mais segurança nas ruas, estaremos com diversas atividades interativas para toda a família. Nosso protagonista de outubro, o Novo Hyundai CRETA também estará presente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, poderem ver bem de perto a mais nova versão do SUV mais querido do Brasil. Como nas cinco edições anteriores, aguardamos todos lá para fazer deste encontro especial mais um grande sucesso”, conta Luiz Estrozi, diretor executivo de Pós-Vendas da Hyundai para as Américas Central e do Sul.

Serviços

Como em todas as edições, a inspeção veicular gratuita para modelos de todas as marcas é o ponto alto. Uma equipe técnica da Hyundai se encarrega de checar dez importantes itens em apenas dez minutos. São eles: níveis do óleo do motor, da água do limpador de para-brisa, do fluido do sistema de freios e do fluido da direção hidráulica; calibração dos pneus; avaliação do desgaste da banda de rodagem e de seu estado geral; carga da bateria; funcionamento de todas as lâmpadas do sistema de iluminação e, por fim, estado das palhetas dos limpadores de para-brisa e da correia dentada do motor (quando houver).

O atendimento acontecerá no estacionamento do shopping, com capacidade para realizar seis atendimentos simultâneos, visando a otimização do tempo de inspeção. Todos os automóveis participantes da ação ganharão 5h de estacionamento gratuito no ParkShopping São Caetano e um brinde especial. Clientes Hyundai ainda terão acesso ao Truck Lounge, uma sala VIP confortável e climatizada, que oferecerá snacks e bebidas. As ativações acontecerão em parceria com os grupos CAOA, Grand Brasil, Granday, Max, Nobre e Sinal.

Os interessados em conhecer mais dos modelos Hyundai expostos também poderão preencher o formulário presencialmente e realizar um test drive, em trajeto pré-definido nas redondezas do ParkShopping São Caetano. Durante o percurso, o condutor poderá testar na prática as funcionalidades de conforto e segurança exclusivas da Hyundai.

Atividades para todas as idades

O “Mundo Hyundai” contará com um espaço kids, com área para pintura e cama elástica. Uma massagem será oferecida no Espaço Bem-Estar, para tornar o dia ainda mais relaxante. No mesmo local, para quem quiser experimentar um look caprichado, uma maquiadora também estará disponível. Um caligrafista ainda irá presentear os convidados com uma lembrança feita com caligrafia exclusiva.

No espaço pet, será promovida uma feira de adoção de cães e gatos, e quem já chegar ao evento com seu próprio animal de estimação, ganhará bandanas temáticas para os bichanos. O espaço pet friendly terá recipientes com água espalhados pelo local, para maior conforto destes visitantes especiais. Também serão expostos acessórios exclusivos para pets da Hyundai Mobis.

Serviço

Mundo Hyundai

Data: 26 e 27 de outubro

Horários: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 20h

(Inspeções: sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 11h às 19h)

Local: Estacionamento do ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul (SP)