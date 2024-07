CGE alerta e GCM detém procurado pela Justiça por mandado de prisão civil no Bairro Cerâmica

E mais um caso de perfeita sintonia entre inteligência artificial e performance humana, mais um procurado pela Justiça é detido em São Caetano. Após o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) enviar alerta para as Forças de Segurança, a GCM (Guarda Civil Municipal) deteve na manhã de segunda-feira (29/7), no Bairro Cerâmica, um homem (33 anos) procurado pela Justiça por mandado de prisão civil.

O homem foi capturado e encaminhado para a Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Por volta das 8h15, uma mensagem do CGE foi recebida pela equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), que realizava patrulha pelas redondezas e em minutos chegou até o local determinado pelo CGE, que mantinha o monitoramento no veículo GM Corsa. Durante a abordagem ao homem, nada foi encontrado de ilícito, mas foi confirmado o mandado de prisão a seu desfavor, o que fez com que a equipe o encaminhasse à delegacia.