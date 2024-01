CEUs têm música, circo e teatro para celebrar os 470 anos de SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizará até 31 de janeiro nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital, uma programação cultural diversa em comemoração aos 470 anos de São Paulo. As atrações contarão com música, circo, teatro e muito mais.

A programação contará com “A Fina Flor do Samba com Carlos Navas”, onde Carlos Navas passeia pelas obras de Wilson Moreira, Ney Lopes, Ismael Silva, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Sinhô, Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Baden Powell, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, além de homenagens a Bezerra da Silva e Clara Nunes.

O Bloco de Pífanos de São Paulo traz a energia do nordeste e do carnaval, com muito baião, xote, ciranda, xaxado, “rastapé”, trazendo a riqueza, a energia e a ancestralidade da cultura popular brasileira.

O grupo Batucada Tamarindo leva em seu repertório sambas do recôncavo baiano, samba de roda, samba-chula, samba duro, afoxés da Bahia e Pernambuco.

Já a Caravana Circo Vox mistura música, dança e teatro aos números circenses habituais, como malabarismo, lira, corda, faixa, pirâmides acrobáticas e clown, sem se distanciar de elementos fundamentais do circo tradicional e com interação do público.

O Projeto Funk SP, que teve início em 2014, com objetivo de valorizar os artistas MC’s e DJ’s também está presente na programação. Oferecendo momentos de entretenimento e expressão cultural através do funk.

As atrações são abertas para toda a comunidade, confira a classificação indicativa de cada atração.

Confira aqui a programação completa dos CEUs.

Recreio nas Férias no Feriado

No feriado de aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, a programação do Recreio nas Férias nos CEUs que recebem o programa, estarão com o seu funcionamento normal nos dias 25 e 26 de janeiro. Atendendo crianças e adolescentes participantes com atividades de lazer, cultura, esporte e garantindo a segurança alimentar com três refeições diárias ( café da manhã, almoço e café da tarde).