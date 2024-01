Programa Recreio nas Férias funcionará normalmente nesta quinta (25) e sexta-feira (26)

Os polos participantes da 43ª edição do Recreio nas Férias funcionarão normalmente nesta quinta (25) e sexta-feira (26), durante o feriado de aniversário de 470 anos da cidade. São 56 Centros de Educação Unificados (CEUs), duas Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEFs) e três Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs). O Programa atende bebês e crianças com atividades de esporte, cultura, lazer e passeios durante todo o período de férias escolares.

O objetivo do programa é ser mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, além de garantir refeições nutritivas e atividades que promovam o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar.

A programação termina nesta sexta-feira (26), com atividades para bebês e crianças de 0 a 14 anos. Os bebês de até 3 anos são atendidos nas creches polo. As famílias interessadas devem comparecer em qualquer unidade educacional da Rede, levando comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento da criança e do responsável. Confira os polos abertos

Para as crianças a partir de 4 anos, as unidades oferecem atividades das 9h às 16h. São oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos, o atendimento permanecerá em seu período integral, das 7h às 17h, e são cinco refeições.