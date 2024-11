CEUs recebem experiência itinerante com cinema e videogames

Os CEUs Paraisópolis, Arthur Alvim e Alvarenga recebem, neste mês de novembro, o projeto itinerante Cine Geek Game, com vivências do universo dos videogames e filmes curta-metragem de forma gratuita. A programação começa no CEU Paraisópolis, entre os dias 4 e 7 de novembro, seguindo para o CEU Arthur Alvim, no dia 16, e finalizando no CEU Alvarenga, entre os dias 19 e 22.

As atividades acontecem em um ambiente preparado com videogames que vão desde aparelhos da década de 70 até os dias atuais, com dispositivos de realidade virtual, além de workshops com vivências que incentivam criatividade e aprendizado. Os filmes contam com um acerto de mais de 120 títulos de curta metragem que não são exibidos em cinemas tradicionais.

Para o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, o projeto dialoga com o trabalho do Professor Orientador de Educação Digital (POED). “É uma iniciativa que proporciona lazer e aprendizado dentro do contexto das Tecnologias para Aprendizagem trabalhadas pelos nossos POEDs nas escolas”, apontou.

O evento ainda conta com recursos de acessibilidade, intérprete de LIBRAS, elevador, audiodescrição e cadeiras especiais.

4 a 7 de novembro: CEU Paraisópolis – Professora Marisa Motta

9 a 12 de novembro: Avenida Atlântica, 2.450B – Jd. Três Marias (Interlagos)

16 de novembro: CEU Arthur Alvim – Abdias do Nascimento, no estacionamento do CEMEI.

19 a 22 de novembro: CEU Alvarenga – Balneário São Francisco

Horário: das 10h às 12h, e das 13h às 17h