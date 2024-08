CEUs de São Paulo recebem o espetáculo Alice’s no País Adaptado

Os equipamentos públicos de São Paulo recebem o espetáculo Alice’s no País Adaptado. Inspirada na história de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, a obra propõe um debate sobre a inclusão por meio da arte. As apresentações acontecem até 26 de agosto, às 14h30, nos CEUs Alvarenga, Perus, Caminho do Mar e Fábrica de Cultura do Belém; e em 02 de setembro no CEU Sapopemba. A entrada é franca e livre para todos os públicos.

A adaptação busca expandir o olhar do público sobre a inclusão, equidade e acessibilidade de pessoas com deficiência. O elenco é composto por oito artistas – seis deles com algum tipo de deficiência – que mostram, por meio da dança, como a arte pode transformar vidas, possibilitando a socialização, o respeito à individualidade, além de fortalecer a confiança e a autoestima.

Com coreografia de Sandro Mattos, Alice’s no País Adaptado é uma realização da Secretaria de Cultura da Cidade de São Paulo, através do edital do Promac, com patrocínio da Dasa, apoio do Museu Catavento, da Fábrica de Cultura 4.0 e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Produtora responsável: Culturalistas Produções.

Serviço:

Alice’s no País Adaptado

14/08 – CEU Alvarenga – Estr. do Alvarenga 3752

16/08 – CEU Caminho do Mar – Av. Eng Armando de Arruda Pereira, 5241, Vl do Encontro

23/08 – Fábrica de Cultura Belém – Avenida Celso Garcia, 2231, Belenzinho

26/08 – CEU Perus – Rua Bernado José de Lorena, S/N – Vila Fanton

02/09 – CEU Sapopemba – Rua Victoria Marconato Zonta S/N – Sapopemba

Horário: às 14h30

Duração aproximada: 50 minutos

Classificação Livre

Entrada Franca

Todos os locais possuem:

Acessibilidade

Ar-condicionado

Estacionamentos e/ou locais para estacionar próximos

Ficha Técnica:

Culturalistas Produções

Elenco

Alan Nascimento

Ana Parente

Arthur Baldin

Layla Rodrigues

Handryê

Mona Rikumbi

Sandro Mattos

Solange Martins

Co-direção de Clayton Brasil e Sandro Mattos

Coreografia: Sandro Mattos

Assistente de direção: Renato Rodrigues

Produção Executiva e Direção de Produção: Melina Soulz

Coordenadora de Produção: Tati Bittar

Produtora: Marcela Servano

Figurinista: Juarez de Souza Oliveira

Cenógrafa: Úga Agú

Contra-regras: Handryê e Gagum Silvestre

Make: Handryê

Iluminador e Operador de Luz: Jackson Oliveira

Operador de Som: Ana Carol

Apoio na Trilha Sonora: Sandro Mattos e DJ Cranmary

Operador de Áudio: Pier Valencise

Operador de Câmera: Otavio Pupo

Fotógrafa: Paulinha Caldas

Intérprete de Libras: Sarah Sorriso

Assistente de comunicação: Camila Vech

Designer Gráfico: Caio Matos

Assessoria Contábil e Prestação de Contas: Claudia Viri

Administrador Financeiro: Juliane Miotto

Consultoria Jurídica: Cecilia Santana

Captação de Recursos: CX Projetos e Sevenx

Patrocinador: Dasa

Edital: Promac