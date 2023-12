CEU Marek apresenta estreia da peça ‘Histórias que o Rio há de Levar’ neste sábado

Neste sábado (9), às 19h, o anfiteatro do CEU Marek, em Santo André, será palco da estreia da peça ‘Histórias que o Rio há de Levar’, com o grupo de teatro Mulheres em Cena. Com orientação de Diva G. Ribeiro, o espetáculo é resultado de um trabalho realizado no CEU desde junho de 2023 com um grupo de 12 mulheres não atrizes daquela região. Duração: 75 minutos. Indicação: 12 anos. Grátis.

Segundo Diva, o processo artístico que deu origem ao espetáculo possibilitou a própria criação do grupo de teatro Mulheres em Cena. Em seguida, a montagem da peça com forte trabalho de resgate da autoestima, autoconhecimento e compilação de histórias de vida de cada uma das participantes. Histórias que inevitavelmente relatam abusos, machismo e violência doméstica, mas também de superação.

Para a idealizadora do projeto, o trabalho com o grupo de mulheres foi uma via de mão dupla. “Elas me ensinaram mais do que eu a elas. São histórias de superação, muitas surpresas, auto-curas, realmente um processo rico com muitos resultados positivos para além do palco”, comentou.

O espetáculo tem texto e roteiro de Diva G. Ribeiro, direção de Oliver Egídio e Diva G. Ribeiro e preparação de elenco de Lelle Ferreira.

Serviço:

Estreia do espetáculo ‘Histórias que o Rio há de Levar’, com o grupo de teatro Mulheres em Cena

Teatro do CEU Marek

Endereço: Rua Engenheiro Alfred Heitzmann Júnior, s/n – Jardim Marek

Data: 9/12/23 (sábado)

Horário: 19h

Duração: 75 minutos

Indicação: 12 anos

Grátis