CEU Jaçanã oferece cursos gratuitos focados em redes sociais para quem quer ser influencer

Nos dias 6 e 13 de junho, acontecerá no CEU Jaçanã, cursos voltados para as mídias sociais para quem deseja trabalhar com esse mercado. Os cursos são gratuitos e serão ofertados para dois perfis: “Influenciador Digital – Comece com o que te torna único nas mídias sociais”, e “Influenciador Digital – Comece fechar parcerias e a monetizar”.

As aulas começam às 13h e são livres para todos os públicos. É necessário levar caderno e caneta. No final, os participantes receberão certificado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Adesampa, no Teia Jaçanã ou no CEU Jaçanã. Mais informações podem ser obtidas na secretaria do CEU.

Serviço:

Cursos de Influenciador Digital no dias 6 e 13 de junho

Local: CEU Jaçanã – Rua Francisco Espósito Tonetti 105, Jardim Guapira – São Paulo. Telefone para contato (11)3397-3950.