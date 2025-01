CETESB aponta praias impróprias para banho no litoral paulista

Um recente relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) revelou que das 175 praias avaliadas no estado, 38 são consideradas impróprias para o banho. Essa análise destaca a necessidade de monitoramento contínuo da qualidade da água nas áreas litorâneas.

As cidades de Santos, São Sebastião e Praia Grande estão entre as que apresentam o maior número de praias inadequadas para os banhistas, somando um total de sete locais com restrições. O levantamento também indica que, no litoral norte, quatro cidades possuem praias que não atendem aos padrões de qualidade, enquanto na Baixada Santista, seis das nove cidades apresentaram locais impróprios para o uso.

Confira a qualidade das praias:

Litoral Norte

Ubatuba

Praia Local Qualidade PICINGUABA MEIO DA PRAIA Própria LAGOA PRUMIRIM MARGEM DA LAGOA Própria PRAIA DO PRUMIRIM MEIO DA PRAIA Própria FÉLIX MEIO DA PRAIA Própria ITAMAMBUCA EM FRENTE À R.TRÊS Própria RIO ITAMAMBUCA FOZ DO RIO Própria VERMELHA DO NORTE 200M AO SUL DA PRAIA Própria PEREQUÊ-AÇU EM FRENTE À R. PEDRA NEGRA Própria IPEROIG EM FRENTE AO CRUZEIRO Própria ITAGUÁ-AV. LEOVEGILDO, 240 EM FRENTE AO Nº 240 DA AV. LEOVEGILDO D. VIEIRA Imprópria ITAGUA-AV. LEOVEGILDO, 1724 EM FRENTE AO Nº 1724 DA AV. LEOVEGILDO D. VIEIRA Imprópria TENÓRIO MEIO DA PRAIA Própria VERMELHA MEIO DA PRAIA Própria GRANDE EM FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS Própria TONINHAS ENTRE A R. QUATRO E A R. DAS TONINHAS Própria ENSEADA EM FRENTE À R. JOÃO VITÓRIO Própria SANTA RITA MEIO DA PRAIA Própria PEREQUÊ-MIRIM EM FRENTE À R. HENRIQUE ANTONIO DE JESUS Própria SUNUNGA MEIO DA PRAIA Própria LÁZARO MEIO DA PRAIA ( CERCA DE 100M AO SUL ) Imprópria DOMINGAS DIAS MEIO DA PRAIA Própria DURA EM FRENTE À R. G Própria FORTALEZA 50 M A ESQUERDA DA R. CONDOMÍNIO Própria LAGOINHA-AV. E. VELHO EM FRENTE À AV. ENGENHO VELHO Própria LAGOINHA-CAMPING AO LADO DO CAMPING Própria SAPÉ MEIO DA PRAIA Própria MARANDUBA MEIO DA PRAIA Própria PULSO MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DAS PALMAS – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DO SAPATEIRO – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DO PRESÍDIO – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAINHA DO ENGENHO – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DE FORA – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAIA DO SUL – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria PRAINHA DO LESTE – ILHA ANCHIETA MEIO DA PRAIA Própria

Caraguatatuba

Praia Local Qualidade TABATINGA-RIO TABATINGA CERCA DE 250M DO RIO TABATINGA Própria TABATINGA-COND. GAIVOTAS EM FRENTE AO ANEXO DO CONDOM. GAIVOTAS Própria MOCÓCA EM FRENTE AO ACESSO DA PRAIA – KM 87,5 Própria COCANHA EM FRENTE À R. COLôMBIA Própria MASSAGUAÇU EM FRENTE AO Nº 482 DA R. MARIA CARLOTA Própria CAPRICÓRNIO EM FRENTE À AV. PAVÃO Própria LAGOA AZUL RIO MASSAGUAÇU Própria MARTIM DE SÁ EM FRENTE À R. HORÁCIO RODRIGUES Própria PRAINHA MEIO DA PRAIA Imprópria CENTRO EM FRENTE À PRAÇA DIÓGENES R. DE LIMA Própria INDAIÁ EM FRENTE À AV. ALAGOAS Própria PAN BRASIL EM FRENTE AO Nº 1680 DA AV. ATLâNTICA Própria PALMEIRAS EM FRENTE AO Nº 246 DA AV. MIRAMAR Própria PORTO NOVO EM FRENTE AO TERMINAL TURíSTICO Própria

São Sebastião

Praia Local Qualidade PRAINHA 500M À DIREITA DO FINAL DA SERRA Própria CIGARRAS 100M AO SUL DA PRAIA Imprópria SÃO FRANCISCO EM FRENTE AO CONVENTO N.S. DO AMPARO Imprópria ARRASTÃO EM FRENTE À AL. DAS CORVINAS Imprópria PONTAL DA CRUZ EM FRENTE À AL. DA FANTASIA Imprópria DESERTA EM FRENTE À AV. MANOEL HIPÓLITO DO REGO, 361 Imprópria PORTO GRANDE EM FRENTE À PRAÇA DA VELA Imprópria PRETA DO NORTE MEIO DA PRAIA Imprópria GRANDE MEIO DA PRAIA Própria BAREQUEÇABA EM FRENTE À R. LUIZ ROLDANI Própria GUAECÁ EM FRENTE À R. ARTHUR DE COSTA E SILVA Própria TOQUE-TOQUE GRANDE EM FRENTE AO Nº 11 DA R. LíDIO F. BUENO Própria TOQUE-TOQUE PEQUENO EM FRENTE AO Nº 220 DA R. JOSÉ MENINO Própria SANTIAGO NA ENTRADA DA PRAIA Própria PAÚBA EM FRENTE À R. CINCO Própria MARESIAS – PRAÇA DO SURF EM FRENTE À PRAÇA BENEDITO JOÃO TAVARES Própria MARESIAS – TRAVESSA QUINZE EM FRENTE À TRAVESSA 15 Própria BOIÇUCANGA EM FRENTE À R. SGTO. FELISBINO T. DA SILVA Própria CAMBURIZINHO MEIO DA PRAIA Própria CAMBURI 200M À DIREITA DA R. JOSÉ INÁCIO Própria BALEIA EM FRENTE À AV. BALEIA AZUL Própria SAÍ 150M À DIREITA DA R. PONTAL Própria PRETA MEIO DA PRAIA Própria JUQUEÍ-TRAV. SIMÃO FAUSTINO EM FRENTE À TRAVESSA SIMÃO FAUSTINO Própria JUQUEÍ-R. CRISTIANA EM FRENTE À R. CRISTIANA Própria UNA EM FRENTE AO FINAL DA R. BRASíLIA Própria ENGENHO ENTRADA AO LADO DO COND. VILAREJO DO ENGENHO Própria JUREIA DO NORTE EM FRENTE À PRAÇA TUPI Própria BORACEIA – NORTE 100M AO NORTE DA PRAIA Própria BORACEIA – RUA CUBATÃO RUA CUBATÃO Própria

Ilhabela

Praia Local Qualidade ARMAÇÃO AO LADO DA ESCOLA DE IATISMO Própria PINTO MEIO DA PRAIA Própria SINO MEIO DA PRAIA Própria SIRIÚBA MEIO DA PRAIA Própria VIANA MEIO DA PRAIA Própria BARREIROS NORTE NORTE DA PRAIA Própria BARREIROS SUL SUL DA PRAIA Própria SACO DA CAPELA EM FRENTE AO Nº 251 DA AV. PEDRO DE PAULA M. Própria ENGENHO D´ÁGUA MEIO DA PRAIA Própria ITAQUANDUBA MEIO DA PRAIA Imprópria ITAGUAÇU EM FRENTE AO Nº 681 DA AV. ALMIRANTE TAMANDARE Imprópria PEREQUÊ EM FRENTE À R. FRANCISCO DE PAULA JESUS Própria ILHA DAS CABRAS NO MEIO DA PRAIA Própria PORTINHO MEIO DA PRAIA Imprópria FEITICEIRA MEIO DA PRAIA Imprópria JULIÃO MEIO DA PRAIA Imprópria GRANDE EM FRENTE AO ILHABELA RESIDENCIAL PORTO SEGURO Própria CURRAL MEIO DA PRAIA Própria VELOSO 30 METROS À DIRETA DA ENTRADA DA PRAIA Própria

São Vicente

Praia Local Qualidade PRAIA DA DIVISA EM FRENTE À PEDRA DA FEITICEIRA Própria ITARARÉ-POSTO 2 EM FRENTE AO POSTO 2 DE SALVAMENTO Própria PRAIA DA ILHA PORCHAT EM FRENTE À R. ONZE DE JUNHO Própria MILIONÁRIOS EM FRENTE À R. PERO CORREA Imprópria GONZAGUINHA AV. EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 191 Imprópria PRAINHA EM FRENTE À AV. SANTINO BRITO Própria

Baixada Santista

Bertioga

Praia Local Qualidade BORACEIA – COLÉGIO MARISTA COLÉGIO MARISTA Própria BORACEIA – SUL 100M DA PONTA DO ITAGUÁ Própria GUARATUBA MEIO DA PRAIA Própria SÃO LOURENÇO-PROX. MORRO 100 DO MORRO DE SÃO LOURENÇO Própria SÃO LOURENÇO-RUA 2 EM FRENTE À R. DOIS Própria ENSEADA-INDAIÁ EM FRENTE À R. DANIEL FERREIRA Própria ENSEADA-VISTA LINDA EM FRENTE À AV. NICOLAU MIGUEL OBIDI Própria ENSEADA-COL. SESC EM FRENTE À COLôNIA DO SESC Própria ENSEADA-R. R. COSTABILI EM FRENTE À R. RAFAEL COSTABILI Própria

Guarujá

Praia Local Qualidade IPORANGA MEIO DA PRAIA Própria PEREQUÊ MEIO DA PRAIA Imprópria PERNAMBUCO EM FRENTE À AV. DOS MANACÁS Própria ENSEADA-ESTR. PERNAMBUCO EM FRENTE À ESTRADA DE PERNAMBUCO Própria ENSEADA-AV. ATLÂNTICA EM FRENTE À AV. ATLâNTICA Própria ENSEADA-R. CHILE EM FRENTE À R. CHILE Própria ENSEADA-AV. SANTA MARIA EM FRENTE À AV. SANTA MARIA Imprópria PITANGUEIRAS-AV. PUGLISI EM FRENTE À AV. PUGLISI Própria PITANGUEIRAS-R. S. VALADÃO EM FRENTE À R. SILVIA VALADÃO AZEVEDO Própria ASTÚRIAS EM FRENTE AO Nº 570 DA AV. GAL. MONTEIRO Própria TOMBO EM FRENTE À R. NICOLAU LOPEZ Própria GUAIÚBA EM FRENTE À R. MARINO MOTA Própria

Cubatão

Praia Local Qualidade RIO PEREQUÊ EM FRENTE AO TOBOÁGUA Própria

Santos

Praia Local Qualidade PONTA DA PRAIA EM FRENTE AO AQUÁRIO MUNICIPAL Imprópria APARECIDA EM FRENTE À R. GENERAL RONDON Imprópria EMBARÉ EM FRENTEAO Nº 48, ENTRE AS RUAS PE. VISCONTI E OSWALDO COCHRANE Imprópria BOQUEIRÃO EM FRENTE À R. ANGELO GUERRA Imprópria GONZAGA EM FRENTE À AV. ANA COSTA Imprópria JOSÉ MENINO-R. OLAVO BILAC EM FRENTE À R. OLAVO BILAC Imprópria JOSÉ MENINO-R. FRED. OZANAN EM FRENTE À R. FREDERICO OZANAN Imprópria

Praia Grande

Praia Local Qualidade CANTO DO FORTE EM FRENTE A AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS Própria BOQUEIRÃO ENTRE R. LONDRINA E R. PERNAMBUCO Própria GUILHERMINA EM FRENTE À AV. DAS AMÉRICAS Própria AVIAÇÃO ENTRE AV. SÃO PEDRO E AV. GAL. MARCONDES SALGADO Imprópria VILA TUPI ENTRE R. TUPY E R. POTIGUARES Imprópria OCIAN EM FRENTE À AV. D. PEDRO II Própria VILA MIRIM EM FRENTE AO Nº 9000 DA AV. CASTELO BRANCO Imprópria MARACANÃ ENTRE AV. CARLOS ALBERTO PERRONE E AV. ANITA BARRELLA Imprópria VILA CAIÇARA EM FRENTE À AV. N. S. DE FÁTIMA Própria REAL ENTRE R. AZALÉIA E R. SÃO LOURENÇO Imprópria FLÓRIDA EM FRENTE A R. MANACÁS Imprópria JARDIM SOLEMAR EM FRENTE A R. AUGUSTO DOS ANJOS Própria

Mongaguá

Praia Local Qualidade VILA SÃO PAULO EM FRENTE À AV. DO MAR Nº 516 Própria CENTRAL EM FRENTE AO POSTO DE SALVAMENTO Imprópria VERA CRUZ EM FRENTE À R. SETE DE SETEMBRO Imprópria SANTA EUGÊNIA EM FRENTE À AV. DO MAR Nº 5844 Imprópria ITAÓCA EM FRENTE A R. CIDADE SÃO CARLOS Própria AGENOR DE CAMPOS EM FRENTE À AV. N. S. DE FÁTIMA Própria FLÓRIDA MIRIM ENTRE AS RUAS AMÉRICA E CENTRAL Própria

Itanhaém

Praia Local Qualidade CAMPOS ELÍSEOS EM FRENTE À AL. CAMPOS ELíSIOS Própria JARDIM SUARÃO EM FRENTE AO RESERVATÓRIO DA SABESP Própria SUARÃO – AFPESP EM FRENTE AO POSTO DE SALVAMENTO Própria PARQUE BALNEÁRIO EM FRENTE À R. ERNESTO ZwARG Própria CENTRO EM FRENTE À R. JOÃO MARIANO Própria PRAIA DOS PESCADORES EM FRENTE AO Nº 147 DA R. PADRE ANCHIETA Própria SONHO EM FRENTE AO POSTO DE SALVAMENTO Imprópria JARDIM CIBRATEL EM FRENTE À AV. DESEMBAGADOR JUSTINO M.PINHEIRO Própria ESTÂNCIA BALNEÁRIA EM FRENTE À AV. JOSÉ DE ANCHIETA Própria JARDIM SÃO FERNANDO AV.PEDRO VALMOR DE ARAUJO C/ AV. EUROPA Própria BALNEÁRIO JD REGINA ENTRE AS RUAS SÔNIA E MÁRCIA Imprópria BALNEÁRIO GAIVOTA EM FRENTE A RUA DOS COQUEIROS Própria

Peruíbe

Praia Local Qualidade ICARAÍBA EM FRENTE À R. ICARAíBA Própria PARQUE TURÍSTICO EM FRENTE À R. DAS ORQUíDEAS Própria BALN. S. J. BATISTA EM FRENTE À R. JOÃO SABINO Própria PERUÍBE-AV. SÃO JOÃO EM FRENTE À AV. SÃO JOÃO Própria PRAINHA MEIO DA PRAIA Própria GUARAÚ EM FRENTE À AV. CENTRAL Própria

Litoral Sul

Iguape

Praia Local Qualidade JUREIA EM FRENTE À AV. PAPA JOÃO XXIII Própria

Ilha Comprida

Praia Local Qualidade BALNEÁRIO ADRIANA EM FRENTE À AV. STA CATARINA Própria CENTRO EM FRENTE À AV. COPACABANA Própria PONTAL EM FRENTE À ENTRADA DA PRAIA Própria PRAINHA (BALSA) NA SAíDA DA BALSA Própria

Os critérios utilizados para determinar se uma praia é adequada para a prática de mergulho são:

Alta concentração de bactérias fecais.

Presença de óleo devido a derramamentos de petróleo.

Maré vermelha, quando há crescimento de microalgas no mar.

Floração de algas tóxicas.

Os riscos da água contaminada: Doenças e prevenção

A exposição à água do mar contaminada pode resultar em sérios problemas de saúde, uma vez que esta pode estar repleta de bactérias, vírus, fungos e protozoários. Entre as doenças mais comuns está a gastroenterite, mas os banhistas também correm o risco de contrair hepatite A, verminoses, parasitas, dermatites alérgicas e infecciosas, além de conjuntivite, otite e complicações respiratórias.

É importante ressaltar que o risco associado ao contato com águas contaminadas é proporcional ao nível de imersão. Mergulhar acarreta uma exposição maior em comparação a apenas molhar os pés. Além disso, grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido devem ser especialmente cautelosos ao frequentar essas praias.