CET monitora trânsito para realização do Lollapalooza Brasil 2025

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Autódromo José Carlos Pace (Interlagos, Zona Sul), entre sexta (28) e segunda-feira (31), para realização do “Festival Lollapalooza Brasil 2025”, com público previsto de 90 mil pessoas por dia de evento.

O Autódromo José Carlos Pace localiza-se na Av. Sen. Teotônio Vilela, nº 261, tendo como principais vias de acesso a Av. Interlagos, Av. Atlântica, Av. das Nações Unidas, Av. do Rio Bonito, Av. do Jangadeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela e Av. Jacinto Júlio, além da Ponte Jurubatuba e Ponte Santo Dias da Silva (Ponte do Socorro).

Datas do festival

28/03/2025 (sexta-feira) – A partir das 11h até 00h

29/03/2025 (sábado) – A partir das 11h até 00h

30/03/2025 (domingo) – A partir das 11h até 00h



Interdições

Operação entrada – sexta-feira (28), a partir das 06h:

Praça Enzo Ferrari;



Praça Jacob Dubena;



Rua Jaquirana;



Av. Feliciano Correia, entre a Av. Jacinto Júlio e Praça Automóvel Clube Paulista (ambos os sentidos);



R. Plínio Schmidt, entre Praça do Automóvel Clube Paulista e R. João Batista Cataldo.



Operação entrada – sexta-feira (28), a partir das 09h:

Av. Sen. Teotônio Vilela, entre a Av. do Jangadeiro e a Av. Interlagos.

Av. Jacinto Júlio, entre R. Feliciano Corrêa e R. Justino Nigro (ambos os sentidos).

Nas vias interditadas, será permitido apenas o acesso local de moradores.



Faixa reversível: Dia 28/03 (sexta-feira), das 09h às 21h, e nos dias 29 e 30/03 (sábado e domingo), das 08h às 21h, será ativada uma faixa reversível para veículos credenciados na Av. Interlagos, sentido Centro, entre Praça Enzo Ferrari, Praça Jacob Dubena e Rua Jaquirana para acesso ao Portão-7 e Portão M.

Operação saída – a partir das 21h:

Interdições nas seguintes vias:

Av. Interlagos (sentido centro), entre Praça Batista Botelho e Av. do Rio Bonito;

Av. Sen. Teotônio Vilela (sentido centro), entre R. Padre José Garzotti e Av. do Jangadeiro;

Av. do Jangadeiro (sentido centro), em toda a extensão.

Pontos de encontro

Serão disponibilizadas três áreas para Embarque e Desembarque nos seguintes pontos:

1- Av. do Rio Bonito entre Av. Interlagos e Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

2- Av. Interlagos, sentido Bairro, após Pç. Moscou;

3- R. Armando Vieira próximo à Av. Jair Ribeiro da Silva.



Alternativas

Devido às interdições na Av. Jacinto Júlio e na Av. Feliciano Correa, o acesso recomendado será pela R. Pedro Santa Lúcia e R. Djalma Pessolato.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações