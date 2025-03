Lollapalooza: 8 artistas LGBTQIA+ para ficar de olho no festival

Desde 2012, o festival Lollapalooza traz para o Brasil um line-up com diversidade de músicas, artistas e gêneros, contando com artistas LGBTQIA+ que não apenas cativam o público com suas performances, mas também trazem representatividade para o evento. Neste ano, diversos talentos se apresentarão nos dias 28, 29 e 30 de março durante o festival que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“A música sempre foi um campo de acolhimento à diversidade sexual e de gênero, um espaço onde as diferentes expressões ganham visibilidade. Ao longo da história, nomes como Freddie Mercury e David Bowie se destacaram, apesar do preconceito, pois eram vistos acima de tudo pelo seu talento e genialidade, e de forma sutil, cumpriam um papel importante em remoldar positivamente o imaginário popular acerca da comunidade LGBTQIA+.Por isso, é sempre necessário divulgar e incentivar a participação de artistas da comunidade para ampliar essa visibilidade em diferentes campos da arte, incluindo o musical”, comenta Beatriz Oliveira, Gerente de Conteúdo do Museu da Diversidade Sexual, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo.

Pensando nisso, o Museu da Diversidade Sexual fez uma curadoria de alguns artistas LGBTQIA+ que vale a pena conferir antes, durante e até depois do festival. Confira:

Alanis Morissette

Uma das headliners do festival, a cantora canadense é assumidamente bissexual. Alanis combina rock alternativo e letras profundas, cantando sobre relacionamentos, auto descoberta e empoderamento. Seu álbum de estreia, Jagged Little Pill, é um dos álbuns mais influentes dos anos 90, e na época, conquistou cinco prêmios Grammy.

Girl In Red

Misturando indie rock, pop e lo-fi, com letras sobre o amor entre mulheres e os desafios emocionais de seus relacionamentos, a cantora norueguesa se apresenta pela primeira vez no Brasil. Além da aparição no Lollapalooza, Girl in Red também dividirá o palco com a banda Inhaler em um show na Audio, dia 27 de março.

Marina Lima

Com décadas de carreira e mais de 20 discos lançados, Marina Lima é uma das cantoras e compositoras mais consolidadas da música popular brasileira. Ela apresentará no festival o show de sua turnê “Rota 69”, que celebra os maiores sucessos de sua carreira.

BLANCAh

DJ, produtora musical, artista visual e cantora brasileira conhecida dentro do universo da música eletrônica. A artista já se apresentou em grandes festivais internacionais com uma identidade artística marcante, combinando vocais etéreos, melodias profundas e atmosferas introspectivas em suas produções.

Paula Chalup

DJ brasileira com mais de 20 anos de carreira na música eletrônica, Paula é uma figura influente também no cenário de produção musical e já se apresentou em diversos festivais importantes como Rock In Rio, misturando elementos de techno e house.

Jão

Popular no meio da música pop, Jão está em grande fase de sua carreira. Recentemente, o cantor vendeu mais de 80 mil ingressos e lotou o estádio Allianz Park com o show de sua “Superturnê”. Em seus shows, costuma fazer grandes apresentações performáticas, enquanto canta sobre desilusões amorosas, juventude, melancolia e amor.

Ashibah

A DJ, cantora, compositora e produtora dinamarquesa tem mais de dez anos de carreira e se tornou reconhecida por trazer elementos energéticos com vocais fortes em seus sets. Na música eletrônica, é consolidada nos estilos House e Deep House.

BLOND:ISH

Originalmente uma duo, se tornou um projeto exclusivo da DJ, produtora e ativista ambiental canadense Vivie-Ann Bakos, conhecida na cena eletrônica por misturar house e techno com performances agitadas e repletas de energia. Ela também é fundadora da iniciativa Bye Bye Plastic, que tem como objetivo eliminar plásticos descartáveis de festivais.