São Paulo implementa câmeras corporais para agentes da CET

A Prefeitura de São Paulo anunciou a implementação de câmeras corporais como parte do uniforme dos 1.600 agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o intuito de reforçar a segurança nas ruas e promover maior transparência nas operações.

Esses dispositivos têm como principal função registrar as atividades dos agentes, servindo como evidência em eventuais conflitos e contribuindo para a proteção dos trabalhadores diante de situações adversas. Além disso, espera-se que a presença das câmeras desencoraje comportamentos agressivos por parte de motoristas ou pedestres abordados em situações irregulares.

O novo contrato, assinado em setembro de 2024, estabelece a aquisição de 1.200 câmeras que serão utilizadas ao longo de 60 meses, com previsão de entrega até 2029. Os novos equipamentos incluem funcionalidades avançadas para gravação, coleta de dados e gerenciamento digital de evidências, com os testes e treinamentos começando gradualmente em dezembro de 2024.

As câmeras corporais são distribuídas entre todos os agentes da CET, que operam em turnos para garantir a cobertura contínua nas ruas da capital paulista. O número de dispositivos é adequado para atender às demandas operacionais durante a jornada 24 horas da companhia, incluindo 160 câmeras destinadas especificamente aos agentes que atuam em motocicletas.

Equipadas com tecnologia 5G e rastreamento GPS em tempo real, as câmeras conseguem transmitir dados instantaneamente. As imagens capturadas são armazenadas em um servidor remoto por um período padrão de 30 dias, podendo ser estendido para até 90 dias caso as gravações contenham evidências relevantes de irregularidades.

Com um peso aproximado de 220 gramas e uma bateria capaz de suportar até 12 horas ininterruptas de gravação, as câmeras também possibilitam transmissões ao vivo das atividades dos agentes. Essa funcionalidade permite que supervisores e gestores monitorem eventos operacionais em tempo real.

A introdução das câmeras corporais na CET ocorreu no início de 2023 com um primeiro lote de 700 dispositivos. As novas câmeras representam uma evolução significativa em relação aos equipamentos anteriores, oferecendo melhor desempenho e maior durabilidade.