CET monitora o trânsito para “Natal Iluminado” do Parque do Ibirapuera

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Ibirapuera, na Zona Sul, de sábado (30) até o dia 5 de janeiro de 2025, sempre das 18h30 às 22h00, para o Natal Iluminado do Parque do Ibirapuera.

O evento acontece na Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, junto ao acesso do portão 10, no Parque do Ibirapuera.

Alterações no sistema viário

Interdições aos sábados e domingos das 19h00 às 24h00 nas seguintes vias:

· Avenida Pedro Álvares Cabral, nos dois sentidos, entre a Praça Armando de Sales Oliveira até retorno do Obelisco,

· Rua Abílio Soares, entre a Rua Marechal Maurício Cardoso e a Avenida Pedro Álvares Cabral.

Alternativas

Avenida República do Líbano:

· Sentido Ibirapuera, com destino à Vila Mariana: contornar a Praça Armando de Sales Oliveira, acessar a Avenida Nábia Abdala Chohfi, Avenida Manuel da Nóbrega, Avenida Marechal Estênio de Albuquerque Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia e Viaduto Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, a esquerda na Rua França Pinto e a direita na Rua Domingos de Morais;

· Sentido Centro: prosseguir à esquerda na Praça Dia do Senhor e Avenida Brigadeiro Luís Antônio (sentido centro);

Avenida Brasil:

· Sentido Aeroporto: Praça Armando de Sales Oliveira, à direita para a Rua Manuel da Nóbrega, à esquerda na Avenida República do Líbano, seguindo em frente na Avenida Indianópolis, à direita na Avenida Rubem Berta (local), acessando a Avenida Moreira Guimarães (sentido aeroporto) junto à Avenida Jurema.

· Sentido Santana: Praça Armando de Sales Oliveira, contornando-a e acessando a próxima à direita na Rua Manuel da Nóbrega, direita na Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, à esquerda na Rua Abílio Soares, à direita na Rua Tutóia, seguindo em frente no Viaduto Tutóia e Rua Doutor Amâncio de Carvalho, à direita na Rua Caravelas, à direita na Rua Joinville, à direita na Rua Doutor Luiz Falgetano Sobrinho, à esquerda na Rua Estela e seguindo a transposição à esquerda na Avenida 23 de Maio (sentido Santana).

Avenida Pedro Álvares Cabral:

· Sentido Pinheiros: Prosseguir à direita pela Rua Marechal Maurício Cardoso, à direita na Rua Abílio Soares, à esquerda na Avenida Marechal Estênio de Albuquerque Lima, à esquerda na Avenida Brigadeiro Luís Antônio e à direita na Avenida Brasil.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.