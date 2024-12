CET monitora o trânsito para montagem do palco para Festa de Réveillon na Paulista

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Avenida Paulista para a montagem do palco e preparativos para a Festa de Réveillon na Paulista, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo. O evento é pensado visando garantir que toda a população possa curtir a virada do ano com máxima tranquilidade e segurança.

Alterações

Interdições para montagem do palco



De 10 a 13/12

Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, dois sentidos, das 22h às 5h;

Avenida Paulista, entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, duas faixas laterais, nos dois sentidos:

De 13/12 a 06/01

Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, dois sentidos, das 22h às 5h;

Avenida Paulista, entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, total nos dois sentidos.

Alternativas

Avenida Paulista, sentido Consolação, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra: trânsito será canalizado para as faixas restantes, ou seguir pela Rua Antônio Carlos;



Avenida Paulista, sentido Paraíso, entre as Ruas da Consolação e Haddock Lobo: o trânsito será canalizado para as faixas restantes, ou seguir pela Alameda Santos;



Túnel Complexo Viário Paulista, sentido Dr. Arnaldo: seguir pela Rua Bela Cintra, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação (sentido bairro), Viaduto Okuhara Koei e Avenida Dr. Arnaldo;



Túnel Complexo Viário Paulista, sentido Paulista: seguir pela Avenida Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Rua da Consolação (sentido centro) e Avenida Paulista.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar as interdições e orientar o trânsito nas regiões, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações