César Oliva indica intensificação das rondas no bairro Prosperidade

Ele solicitou à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), a intensificação das rondas em toda a extensão do bairro Prosperidade.

O parlamentar também encaminhou ofício para a 3.ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo atendimento em São Caetano, pedindo patrulhamento intensivo na área.

“As rondas periódicas da GCM e da Polícia Militar devem reduzir a sensação de insegurança. Contamos sempre com o bom trabalho das nossas forças de segurança para o bem-estar da população”, justificou o vereador.

César Oliva também solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a demarcação de vaga de carga e descarga na rua Santa Rosa, 95, no bairro Santa Paula.

“Por se tratar de uma via com dezenas de comércios e sem nenhuma vaga definida para a realização de entregas, a falta de sinalização acaba causando transtornos no trânsito. Contamos com o bom trabalho da Semob para garantir a segurança de quem reside ou circula pela localidade”, concluiu o vereador.

16/10/2024