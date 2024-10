César Oliva destaca a importância do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física

No dia 11 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, e o vereador César Oliva (PSD), que atua de forma dedicada na área da inclusão social, ressaltou a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, assegurando que suas necessidades sejam atendidas e que possam participar plenamente da vida em sociedade.

O vereador enfatizou o trabalho do poder público na execução de projetos voltados para a inclusão de pessoas com deficiência física. “Precisamos sempre lutar para garantir a acessibilidade, o direito à educação inclusiva e ao trabalho para todos. Somente por meio de políticas públicas robustas e bem implementadas será possível construir uma sociedade mais justa, onde todos tenham a oportunidade de participar plenamente e contribuir para o desenvolvimento social e econômico”.

César Oliva reiterou seu compromisso com a defesa dos direitos dessas pessoas, reforçando a importância de mais investimentos e atenção à causa. “A inclusão social deve ser uma prioridade constante em nossas pautas, para que todos possam viver com dignidade e respeito”, concluiu.

Para o parlamentar, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física é uma oportunidade de reflexão sobre as barreiras que ainda existem e os avanços já alcançados no campo da acessibilidade e inclusão social no Brasil, garantindo que todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e igualdade.