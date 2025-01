César Oliva assume a liderança do governo na Câmara de São Caetano do Sul

O vereador César Oliva (PSD) aceitou o convite do prefeito Tite Campanella (PL) para assumir a liderança do governo na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Para o parlamentar, a nova função representa uma honra e uma grande responsabilidade, refletindo a confiança no seu trabalho e a oportunidade de fortalecer a relação entre os poderes Executivo e Legislativo, com foco no desenvolvimento da cidade e no bem-estar da população.

César Oliva ressaltou a importância de manter um diálogo constante e construtivo entre a administração pública e os vereadores. “O convite do prefeito Tite Campanella é um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado na cidade e uma oportunidade de contribuir ainda mais para o progresso de São Caetano. Como líder de governo, minha missão será facilitar o diálogo entre o Executivo e os parlamentares, assegurando que as ações da gestão municipal cheguem de forma eficiente à população”, afirmou.

O vereador também enfatizou que o entendimento entre os poderes é essencial para a criação de políticas públicas eficazes e alinhadas aos anseios e necessidades da sociedade. “Um governo eficiente se constrói com diálogo e consenso. Como líder de governo, buscarei garantir que as propostas do Executivo sejam amplamente discutidas, de forma transparente e responsável”, explicou.

César Oliva reafirmou seu compromisso com uma gestão participativa e eficiente. “É fundamental trabalhar para que as políticas públicas sejam implementadas com responsabilidade e que a administração continue sendo referência em eficácia e qualidade. Estou pronto para assumir essa responsabilidade e contribuir para uma cidade cada vez melhor”, concluiu.