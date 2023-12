Cerca de 200 crianças assistidas gratuitamente em aulas de reforço concluem o ano letivo

Na primeira sexta-feira de dezembro (01/12), cerca de duzentas crianças do projeto Educa Seci foram acompanhadas por familiares para a formatura de conclusão do ano letivo das atividades da ONG Instituto SECI.

O projeto educacional, realizado em parceria com a Petrobras desde agosto de 2022, oferece gratuitamente aulas de reforço escolar de alfabetização e letramento para crianças estudantes de escola pública e com dificuldade de aprendizagem nos anos iniciais da educação básica.

Durante o ano letivo de 2023, os alunos receberam gratuitamente acompanhamento educacional individualizado da equipe pedagógica, com salas equipadas e turmas reduzidas. Ao oferecer às crianças um ambiente acolhedor e estimulante para superar os desafios da aprendizagem, o Educa transforma o processo educacional em uma experiência leve, divertida e emancipadora. “Aqui nós fazemos uso de dinâmicas que levam em consideração a importância da afetividade e da criação de vínculos com o espaço educacional” explica a idealizadora e coordenadora do projeto, Odara Mendez.

O resultado do trabalho pode ser visto nas atividades expostas na sala de aula, no desempenho escolar e na felicidade das crianças e seus familiares em receber os certificados. Além disso, os alunos receberam de presente um marca páginas personalizado e um livro de fotos com todas as 24 turmas do projeto, confeccionado pelas próprias crianças