CEO paulista tem mais de 35 anos e estudou em escola pública

A ACE Ventures, holding de venture capital, realizou um levantamento, em parceria com a BHub e a a55, para entender a jornada do empreendedor paulistano. Como resultado, a pesquisa Founders Overview revela que 34% dos CEOs do estado tem entre 35 a 44 anos e que mais de 50% estudaram na rede pública de ensino. Porém, o cenário se inverte no ensino superior; 68% se graduaram em faculdades privadas. Quanto aos negócios que lideram, cerca de 32% das empresas foram fundadas no ano passado.

Para Pedro Waengertner, Fundador e CEO da ACE Ventures, os dados desmistificam a ideia de que o líder de uma startup é um recém-formado com muitas ideias e pouco conhecimento prático de mercado. “O fato de que a maioria das empresas foram fundadas em 2023, ano no qual o setor ainda era impactado pelo inverno das startups, indicam que os novos negócios entendem as novas regras do mercado, ou seja, priorizam a sustentabilidade financeira. Assim, aqueles com uma bagagem profissional mais robusta se destacam”, comenta.

De acordo com o levantamento, apenas 3% dos líderes ouvidos não têm experiência prévia em empreender; 16% já empreenderam e 50% já trabalharam em corporações. Entretanto, o traquejo no mundo dos negócios não exclui a necessidade de um sócio. Cerca de 38% dos empreendedores entrevistados pelo levantamento têm um sócio e, na falta de um, 17% possuem dois parceiros. Juntos, os líderes buscam estratégias para superar os principais obstáculos de guiar um negócio.

O desafio número um apontado por 53% dos CEOs é a captação de investimento para fazer a empresa crescer. Em segundo lugar, com 43% das respostas, há a dificuldade de atrair novos clientes; em seguida, 33% citam a falta de capital de giro. Entretanto, a ascensão da inteligência artificial e sua implementação nos processos gera um impacto positivo para 36% das pessoas ouvidas. Segundo eles, a tecnologia aumentou significativamente o crescimento e eficiência da startup.

Sobre a aplicabilidade da inteligência artificial, a tecnologia é majoritariamente utilizada na análise de dados e insights em 21% das empresas. Em 17% das startups que participam do levantamento, a IA automatiza processos. O uso da tecnologia no departamento de marketing foi identificado em 13% das empresas e, por fim, 12% aplicam a inovação na personalização da experiência do usuário. Entretanto, mais de 20% dos empreendedores afirmam que enfrentam uma escassez de talentos qualificados em inteligência artificial.