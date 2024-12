CEO do Cruzeiro revela acerto com Eduardo e Bolasie

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, revelou acerto do clube com dois nomes: o meia Eduardo, do Botafogo, e o atacante Yannick Bolasie, que deixou o Criciúma.

Em entrevista ao portal Itatiaia, o dirigente da Raposa confirmou que os nomes estão apalavrados, mas que ainda restam exames médicos para o anúncio oficial: “Acho que a gente já pode dizer. Já temos apalavrado. Tem que fazer exame médico, assinar contrato, que é o Eduardo, que vem do Botafogo. Um jogador interessante, que joga em várias posições. E como o presidente disse, o Bolasie. Deixando claro que tem que assinar, fazer exame, se não modificar nada… (assina)”.

Dessa forma, os dois novos nomes devem se juntar ao meia Rodriguinho e aos atacantes Dudu e Christian, que já foram anunciados previamente. O Cruzeiro ainda deve fazer mais movimentações no mercado.

Com quatro competições em 2025, a Raposa trabalha para dar mais peças ao técnico Fernando Diniz, que deve permanecer para a próxima temporada.