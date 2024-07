Centros Educacionais de Santo André começam programação de férias

Os Centros Educacionais de Santo André (Cesas) darão início à programação especial de férias no dia 15 de julho. As 12 unidades irão oferecer gratuitamente atrações lúdicas, recreativas, educacionais, artísticas, culturais e esportivas no período de recesso escolar até o dia 25 de julho.

Cada Cesa terá a sua programação divulgada pelas próprias unidades, com diferentes horários.

Entre a diversificada grade, há atividades de vivência em basquete, esgrima e boxe, salto em distância, circuito de ginástica, badminton, campeonato de vôlei, handebol, taco e futebol de botão, futebol adaptado para cego, corrida com obstáculo, torneio de tênis de mesa e futsal, jogo da velha gigante, caça ao tesouro, oficina de miçangas, slime e pipas, oficina para confecção de corneta para torcer nas Olimpíadas, entre outras atrações.

Serviço:

Atividades de férias nos Cesas

De 15 a 25 de julho

Série de atividades lúdicas e educativas realizadas nos Centros Educacionais de Santo André

Grátis

Endereços e telefones dos Cesas:

Cesa Cata Preta – Estrada da Cata Preta, 810 – Tel: 3356-7729

Cesa Jardim Santo Alberto – Rua Petrogrado, s/n – Tel: 4975-1707

Cesa Jardim Santo André – Rua dos Dominicanos, 1250 – Tel: 4453-0907

Cesa Vila Palmares – Rua Armando Rocha, 220 – Tel: 4991-4099

Cesa Parque Andreense – Rua Astorga, s/n – Tel: 3356-7766

Cesa Parque Erasmo – Rua Ipanema, 253 – Tel: 4479-0992

Cesa Parque Novo Oratório – Rua Tanganica, 385 – Tel: 4479-0303

Cesa Vila Floresta – Rua Paritins, 344 – Tel: 3356-7777

Cesa Vila Humaitá – Rua Guerra Junqueira, 366 – Tel: 4458-4011

Cesa Vila Linda – Rua Rolândia, 115 – Tel: 4452-1799

Cesa Vila Sá – Avenida Nova Iorque, s/n – Tel: 4997-7557

Cesa Jardim Irene – Rua Caminho dos Vianas, s/n – Tel: 4451-1329