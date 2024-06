Centro Paula Souza celebra parceria com Stem Brasil e Boeing

Cerca de 50 professores de 20 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) participam nesta quinta e sexta-feira (6 e 7) de uma capacitação para aprender a utilizar kits didáticos da metodologia Stem (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao setor aeroespacial.

O treinamento é fruto de parceria do CPS com a Stem Brasil, instituição privada sem fins lucrativos responsável pela capacitação dos docentes; e a Boeing, multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial e de defesa que doou os kits para serem utilizados em experimentos e aulas práticas em escolas que oferecem cursos nos mais diversos eixos tecnológicos. O material didático inclui desde itens de papelaria até componentes eletrônicos e de robótica.

“Adeptos da cultura do aprender fazendo, os estudantes das nossas Etecs visam as aulas práticas como um diferencial para sua formação”, explica a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do CPS, Lucília Guerra. “Por isso, a parceria é um incremento daquilo que já faz parte da filosofia de ensino do Centro Paula Souza.”

Abordagem multidisciplinar

A educação Stem é uma abordagem multidisciplinar que favorece o aprendizado das ciências exatas. A integração de conhecimentos que a metodologia promove permite que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades e competências importantes, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional.

“A Boeing nos trouxe um desafio: ‘queremos trabalhar matemática, química, física, biologia e robótica com uma temática aeroespacial’. Então, reunimos a equipe da Stem Brasil e desenvolvemos 12 atividades práticas voltadas ao setor para serem aplicadas com os estudantes”, revela o diretor executivo da Stem Brasil, Leonardo Michelon.

CPS e Stem Brasil já celebraram parcerias com outras três empresas, que também doaram kits didáticos: a Bloomberg, do setor de tecnologia e dados para o mercado financeiro; Lenovo, multinacional chinesa de tecnologia; e Schneider Electric, especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação. Ao todo, mais de 15 mil alunos de cerca de 70 Etecs são impactados.

“É uma metodologia que coloca o aluno como protagonista de seu próprio aprendizado e permite aos professores a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa, integrando as áreas do conhecimento”, avalia o coordenador de projetos da Cetec Capacitações, Alan Severo.

Confira a relação de unidades que receberam os kits didáticos da Boeing: