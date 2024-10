Centro Paula Souza celebra 55 anos na oferta de educação pública gratuita de qualidade

No domingo, 6 de outubro, ‌o Centro Paula Souza (CPS) comemora 55 anos. Maior rede estadual de ensino profissional da América Latina, a autarquia se destaca por oferecer educação de excelência, que transforma vidas, abre portas para o mercado de trabalho e contribui para o desenvolvimento social.

Desde 2023, o CPS está vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente, administra 228 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), 79 Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e 468 classes descentralizadas – unidades que oferecem curso técnico ou integrado sob a supervisão de uma Etec. Mais de 317 mil alunos e 22 mil servidores, entre os quais, cerca de 16 mil docentes integram a comunidade acadêmica.

Hoje são oferecidos 237 cursos técnicos e 96 graduações tecnológicas, nas mais diversas áreas de conhecimento e modalidades de formação. Com foco na inovação e nas melhores práticas pedagógicas, os currículos são constantemente atualizados para atender aos avanços e às demandas dos setores produtivos.

Além do Ensino Técnico, Integrado, Médio e Superior Tecnológico, a instituição oferece Formação Inicial e Continuada e Pós-Graduação (lato e strictu sensu). No fim de setembro, o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou a criação do doutorado em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do Centro Paula Souza.

Na Região Metropolitana de São Paulo, que engloba municípios do Alto Tietê e Grande ABC, estão localizadas 75 Etecs e 25 Fatecs, além de classes descentralizadas, que contam com 126.892 estudantes matriculados nas diversas modalidades de ensino.

Sobre o Centro Paula Souza

