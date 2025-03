Centro Paula Souza abre inscrições para cursos de MBA

Estão abertas até dia 25 de março as inscrições para os cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade Master of Business Administration (MBA), oferecidos pela Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Upep) do Centro Paula Souza (CPS). São quatro opções de formação. Para se inscrever é necessário acessar os links abaixo:

Os cursos são indicados para profissionais com Ensino Superior completo (bacharelado, tecnológico ou licenciatura) e atuação nas seguintes áreas do conhecimento: Engenharias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; e Ciências da Saúde.

“Nossos cursos de MBA qualificam gestores e executivos para aperfeiçoar sua atuação no mercado e em postos de liderança. Além disso, favorecem a troca de experiências e o networking”, explica a coordenadora do Ensino de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do CPS, Juliana Augusta Verona.

A carga horária é de 360 horas, distribuídas por 15 meses, incluindo elaboração e apresentação de monografia. As aulas estão previstas para começar em abril de 2025, de forma mista, com atividades presenciais e online síncronas, por meio da plataforma Microsoft Teams.

Mais informações, como relação de disciplinas e valor do investimento, podem ser consultadas no site pos.cps.sp.gov.br/lato-sensu.

Serviço

Cursos de pós-graduação lato sensu