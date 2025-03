SP divulga cronograma de atividades de empreendedorismo para o mês de março

A rede de coworkings Teia, da Prefeitura de São Paulo, disponibiliza, até o fim deste mês, uma série de atividades para empreendedores e profissionais interessados no aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos que abrangem diversos temas para o sucesso em suas áreas.

Nas 21 unidades, que oferecem estrutura gratuita, os participantes têm acesso a técnicos especializados da Ade Sampa para auxiliar nas necessidades dos empreendedores. Com diversos cursos, palestras, oficinas e encontros de networking, os Teias visam proporcionar um ambiente para o crescimento e desenvolvimento dos negócios locais. Para se inscrever nas atividades, acesse: Ade Sampa.

Atividades

No Teia Butantã, Zona Oeste, no dia 11 de março, haverá um workshop no tema “Planejamento da Transição de Carreira”, que acontecerá das 14h às 16h, com inscrições até o dia do evento. Já no dia 12 terá uma oficina denominada “Pequenos Gigantes: Estratégias de Empreendedorismo para Pequenos Negócios”, das 14h às 16h. No dia 21, será realizada a oficina no tema “Produtividade e Organização Pessoal”, das 14h às 16h, e as inscrições podem ser feitas até a data do evento. Finalizando o mês, o espaço recebe uma roda de conversa no tema Ciclo de Orientação Empresarial: Transformando Desafios em Oportunidades, das 14h às 16h, com inscrições até a data do evento.

No Teia Cachoeirinha, Zona Norte, no dia 15 será realizada a oficina “Academia de Finanças”, às 10h. Já no dia 20 o tema do workshop é “Corte a laser: Construindo Mostruário Para Foto de Produtos”, às 14h, sem prazo para as inscrições. Para finalizar a programação, o workshop “Como Se Aposentar em 2025”, está marcado para o dia 22 de março, às 14h e sem prazo para inscrições

O Teia Cidade Tiradentes, na região Leste, também terá suas atividades. Começando no dia 11, será realizada a oficina “Como Iniciar no Mundo da Maquiagem”, das 14h às 16, Ainda no mesmo dia terá a oficina “Truques e Técnicas de Penteado” com início às 10h até às 12h, os dois com inscrições até o dia anterior. No dia 24 o workshop “Aprenda Tráfego Pago na Prática” acontece no horário das 14h às 16h e as inscrições são até o dia 23.

No Teia Interlagos, Zona Sul, no dia 13 de março, haverá um workshop no tema “Explorando as Tecnologias de Fabricação Digital: Impressão 3D, Corte a Laser e Router CNC”, das 09h às 12h, com inscrições até o dia anterior. No dia 14 acontece uma oficina no tema “Academia de Finanças”, às 14h até as 17h, e não necessita fazer inscrições. No dia 20 de março, o espaço promoverá um workshop intitulado “Dicas Para Harmonizar Dinheiro e Satisfação Pessoal a Favor do Seu Negócio” no horário das 10h às 12h. No dia 25 ocorrerá um encontro de networking com o nome “Networking Inteligente Para Empreendedores: Gestão Sampa Para o Seu Negócio” no horário das 10h às 12h. Finalizando no dia 28 com uma oficina “Produtividade e Organização Pessoal.”, com inscrições até o dia 27 e início previsto para às 14h.

O Teia Itaquera, na região Leste, promoverá no dia 11 de março a oficina “Assessoria de Empreendedorismo para Mulheres”, com os horários das 08h30 às 11h, e das 14h às 16h30, as inscrições vão até o dia anterior ao evento. No dia 17, será a vez do Encontro de Networking “Café de Empreendedores com Pitch de Negócios”, com inscrições até o dia 16, no horário das 13h30 às 16h30. Dia 18 o tema do workshop é “Cuidador de Idosos – Empreenda na Profissão que Mais Cresce no Brasil” no horário das 09h às 12h, as inscrições são até o dia 17. Já no dia 20 o curso “Assessoria de Empreendedorismo Para Mulheres”, será das 08h30 às 11h e das 14h às 16h30. No dia 25 acontece mais uma oficina no tema “Assessoria de Empreendedorismo para Mulheres“será das 08h30 às 11h e 14h às 16h30. As atividades do mês serão finalizadas com uma oficina no tema “Por que Aprender Libras? “ no dia 26, das 15h às 16h30 e as inscrições são até o dia anterior.

No Teia Jaçanã, Zona Norte, no dia 11, terá uma palestra intitulada “Empreendedorismo do Zero – a Virada de Chave Para Começar a Empreender”, das 09h às 11h. No dia 18 a palestra será voltada para produtividade “Como Seus Pensamentos Influenciam Sua Vida”, será das 14h às 16h, ambos com inscrição até a data do evento. No dia 24 de março acontece o curso “Macramê – artesanato” no horário das 09h às 13h. Para finalizar o mês, no dia 26 terá um curso de “Manutenção Residencial Noções em Elétrica”, das 09h às 13h.

Por fim, no Teia Parelheiros, terá a palestra “Mães e Mulheres Empreendedoras: Alcançando Independência Financeira com Unhas”, das 09h às 12h30, e inscrições até essa data. Já no dia 17, ocorrerá o curso no tema “PlatinumBarber: Transformando Cabelos e Negócios” das 10h às 14h. Para finalizar, o dia 25 conta com um encontro de networking no horário, das 09h30 às 11h30. Todos contam com inscrições até a data do evento.

As unidades dos Teias Centro, Grajaú, Jd. Elite, Lapa, Perus, Heliópolis, Pinheiros, Vergueiro, Santo Amaro, Três Lagos, São Miguel Paulista, Vila Curuçá e Pinheirinho também contam com diversas palestras, encontros de networking e cursos disponíveis com inscrições próximas às datas do evento.

SERVIÇO:

Teia Butantã

Oficina: Planejamento da Transição de Carreira

Data: 11/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 11/02

Oficina: Pequenos Gigantes: Estratégias de Empreendedorismo para Pequenos Negócios.

Data: 12/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 12/3

Oficina: Produtividade e Organização Pessoal

Data: 21/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 21/3

Roda de Conversa – Ciclo de Orientação Empresarial: Transformando Desafios em Oportunidades

Data: 26/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 26/3

Teia Cachoeirinha

Oficina: Academia de Finanças

Data: 15/3/25

Horário: 10h

Não precisa de inscrição

Oficina Corte a laser: Construindo Mostruário Para Foto de Produtos

Data: 20/3/25

Horário: 14h

Não precisa de inscrição

Oficina: Como Se Aposentar em 2025

Data: 22/3/25

Horário: 14h

Não precisa de inscrição

Teia Centro

Palestra – Comunicação e Habilidades Interpessoais

Data: 14/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 14/3

Teia Cidade Tiradentes

Oficina: Como Iniciar no Mundo da Maquiagem

Data: 11/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 10/3

Oficina: Truques e Técnicas de penteado.

Data: 11/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 10/3

Oficina: Aprenda Tráfego Pago na Prática.

Data: 24/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 23/3

Oficina: Cuidador de Idosos – Empreenda na Profissão que Mais Cresce no Brasil

Data: 25/3/25

Horário: 09h às 12h

Inscrições até: 24/3

Teia Grajaú

Oficina: Arte da Mata – Biojoias

Data: 12/3/25

Horário: 14h

Inscrições até: 12/3

Palestra: Como Elaborar Orçamento para Projetos

Data: 13/3/25

Horário: 9h30 às 11h30

Inscrições até: 13/3

Encontro de Networking: Roda da Clareza para Acelerar seu Negócio, Acredite no seu Potencial

Data: 18/3/25

Horário: 10h30 às 12h30

Inscrições até: 18/3

Teia Heliópolis

Palestra: Roda da Clareza – Encontre Harmonia entre seus Negócios e Vida Pessoal

Data: 11/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 10/3

Oficina: Como Transformar seu Negócio com Estratégias Simples e Poderosas

Data: 12/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 11/02

Encontro de Networking: Planejamento Financeiro – Desenvolva Competências e Comportamentos Profissionais

Data: 14/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 13/03

Oficina: Academia de Finanças

Data: 14/3/25

Horário: 10h às 13h

Inscrições até: 14/3

Oficina: Designer de Concreto – Cimento Arquitetônico para Construção Civil e Artesanato

Data: 18/3/2025

Horário: 13h às 17h

Inscrições até: 17/3

Oficina: Estruture o seu Instagram, e o Transforme em Uma Vitrine Comercial

Data: 19/3/2025

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 18/3

Feira: Feira do Empreendedor Teia Heliópolis

Data: 23/3/2025

Horário: 10h às 17h

Não necessita inscrições

Oficina: Gestão do Tempo – Descubra como a Tríade do Tempo Pode Transformar Sua Produtividade

Data: 25/3/2025

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 24/3

Oficina: NetWorking – Metas Financeiras para Mudar o Seu Negócio

Data: 26/3/2025

Horário: 14h às 15h

Inscrições até: 25/3

Teia Jaçanã

Palestra: Empreendedorismo do Zero- A virada de chave para começar a empreender

Data: 11/3/2025

Horário: 9h às 11h

Inscrições até: 11/3

Palestra: Produtividade: Como seus Pensamentos Influenciam sua Vida

Data: 18/3/2025

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 18/3

Curso: Macramê – artesanato

Data: 24/3/2025

Horário: 09h às 13h

Inscrições até: 24/3

Curso: Manutenção Residencial Noções em Elétrica

Data: 26/3/2025

Horário: 9h às 13h

Inscrições até: 25/3

Teia Itaquera

Oficina: Assessoria de Empreendedorismo para Mulheres

Data: 11/3/25

Horário: 8h30 às 11h e das 14h às 16h30

Inscrições até: 10/3

Encontro de Networking: Café de Empreendedores com Pitch de Negócios

Data: 17/3/25

Horário: 13h30 às 16h30

Inscrições até: 16/3

Oficina: Cuidador de Idosos – Empreenda na Profissão que Mais Cresce no Brasil

Data: 18/3/25

Horário: 9h às 12h

Inscrições até: 17/3

Oficina: Assessoria de Empreendedorismo para Mulheres

Data: 20/3/25

Horário: 8h30 às 11h e das 14h às 16h30

Inscrições até: 31/01

Oficina: Assessoria de Empreendedorismo para Mulheres

Data: 25/3/25

Horário: 8h30 às 11h e 14h às 16h30

Inscrições até: 31/01

Oficina: Por que Aprender Libras?

Data: 26/3/25

Horário: 15h às 16h30

Inscrições até: 25/3

Teia Interlagos

Oficina: Explorando as Tecnologias de Fabricação Digital: Impressão 3D, Corte a Laser e Router CNC.

Data: 13/3/25

Horário: 9h às 12h

Inscrições até: 12/3

Oficina: Academia de Finanças

Data: 14/3/25

Horário 14h às 17h

Inscrições até: 13/3

Oficina: Dicas para Harmonizar Dinheiro e Satisfação Pessoal a Favor do seu Negócio

Data:20/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até 19/3

Encontro de Networking: Networking Inteligente para Empreendedores: Gestão Sampa para o seu Negócio

Data: 25/3/25

Horário: 09 às 10h

Inscrições até: 24/3

Palestra: Empreender para Viver – Descubra como Iniciar seu Projeto e Crescer da Forma Correta para Prosperar Ano Após Ano

Data: 25/3/25

Horário: 10 às 12h

Inscrições até: 24/3

Oficina: Produtividade e Organização Pessoal

Data: 28/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 27/3

Teia Jaçanã

Palestra: Empreendedorismo do Zero – A Virada de Chave para Começar a Empreender

Data: 11/3/25

Horário: 9h às 11h

Inscrições até: 11/3

Palestra: Produtividade: Como Seus Pensamentos Influenciam sua Vida

Data: 18/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 18/3

Curso: Macramê – artesanato

Data: 24/3/25

Horário: 9h às 13h

Inscrições até: 24/3

Curso: Manutenção Residencial Noções em Elétrica

Data: 26/3/25

Horário: 9h às 13h

Inscrições até: 26/3

Teia Jd. Elite

Oficina: Academia de Finanças

Data: 14/3/25

Horário: 15h

Não necessitam inscrições

Curso: Empreendendo na Arte das Tranças

Data: 18/3/25

Horário: 14h

Inscrições até: 17/3

Teia Lapa

Palestra: Como Reposicionar seu Perfil no Digital e no Off-line para Lucrar em 2025

Data: 12/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 11/3

Encontro de Networking: Networking entre Empreendedores – Como se Tornar um Empreendedor Imparável

Data: 21/3/25

Horário: 10h30 às 12h30

Inscrições até: 20/3

Oficina: Cuidador de Idosos – Empreenda na Profissão que Mais Cresce no Brasil

Data: 24/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 23/3

Teia Perus

Encontro de Networking: Orientação/Plantão Jurídico

Data: 11/3/25

Horário: 12h às 16h

Não necessita de inscrições

Curso: Curso Básico de Trança Nagô

Data: 12/3/25

Horário: 13h às 16h

Inscrições até: 12/03

Curso: Excel Módulo 1ª Básico

Data: 10, 17, 24 e 31/3

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 10/3

Teia Parelheiros

Curso: Introdução à Barbearia – Módulo l

Data:12, 19, 26/3

Horário: 08h às 10h

Inscrições até: 05/3

Palestra: Mães e Mulheres Empreendedoras: Alcançando Independência Financeira com Unhas

Data: 10/3/25

Horário: 09h às 12h30

Inscrições até: 10/3

Curso: Bronzeamento Artificial Iniciante

Data: 10/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 10/3

Curso: PlatinumBarber: Transformando Cabelos e Negócios

Data:17/3/25

Horário:10h às 14h

Inscrições até: 17/3

Encontro de Networking: Café de Negócios – Bate Papo com Empreendedores

Data:25/3/25

Horário: 9h30 às 11h30

Inscrições até: 25/3

Teia Pinheiros (Green Sampa)

Oficina: Venda Mais: Estratégias de Ouro para Aumentar suas Vendas.

Data: 13/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 13/3

Oficina: Automação e IA para Agilidade e Personalização

Data: 19/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 19/3

Encontro de Networking: Networking de Alto Impacto

Data: 26/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 26/3

Oficina: Conexão Delas : Empreender, Conectar e Transformar

Data: 24/3/25

Horário: 13h30 às 17h

Inscrições até: 24/3

Oficina: Cuidador de Idosos – Empreenda na Profissão que Mais Cresce no Brasil

Data: 31/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 31/3

Teia Santo Amaro

Oficina: Como vender pelos Meios Digitais

Data: 10/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 09/3

Oficina: Amigurumi para Iniciante

Data: 11/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 10/3

Oficina: Bolsas em Fio de Malha

Data: 12/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 11/3

Oficina: Bolsas em Fio de Malha

Data: 12/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 11/3

Oficina: Aula de Reforço Amigurumi

Data: 12/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 11/3

Oficina: Pulseiras em Macramê com Miçangas

Data: 14/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 13/3

Oficina: Amigurumi para Iniciante

Data: 18/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 17/03

Oficina: Bolsas em Fio de Malha

Data: 19/03/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 18/03

Oficina: Bolsas em Fio de Malha

Data: 19/03/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 18/03

Encontro de Networking: Como Precificar o seu Produto

Data: 20/03/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 19/03

Oficina: Aula de Reforço Amigurumi

Data: 20/03/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 18/3

Oficina: Amigurumi para Iniciante

Data: 25/03/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 24/3

Oficina: Bolsas em Fio de Malha

Data: 26/3/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 25/3

Oficina: Bolsas em Fio de Malha

Data: 26/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 24/3

Teia Pinheirinho

Palestra: Descubra seu Perfil Comportamental

Data: 13/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 13/3

Encontro de Networking: MEI e Aposentadoria Contribuições e Direitos

Data: 10/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 10/3

Palestra: Marketing Estratégia para as Vendas

Data: 18/3/25

Horário: 10h às 11h

Inscrições até: 18/3

Oficina: Roda da Clareza – Experimente uma Vida Mais Harmoniosa!

Data: 25/3/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 25/3

Teia Taipas

Curso: Excel Módulo 1ª Básico

Data: 12,19,e 26/3

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 12/3

Teia São Miguel Paulista

Encontro de Networking: Gestão do Tempo

Data: 27/3/25

Horário: 13h às 17h

Inscrições até: 26/3

Teia Três Lagos

Palestra: Liderança e Gestão de Pessoas

Data: 12/3/25

Horário: 14h

Inscrições até: 11/3

Palestra: Roda da Clareza – Encontre Harmonia entre os Negócios e a Vida Pessoal

Data: 19/3/25

Horário: 13h às 17h

Inscrições até: 18/3

Teia Vergueiro

Oficina: Empreendedor: Tenha Resultados de Alta performance, Aplicando Técnicas de Vendas Assertivas para o seu negócio

Data: 11/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 11/3

Oficina: Academia de Finanças

Data: 15/3/25

Horário: 14h

Inscrições até: 14/3

Oficina: Cuidador de Idosos – Empreenda na Profissão que Mais Cresce no Brasil

Data: 18/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 18/3

Oficina: DISC – Descubra seu Perfil Comportamental

Data: 20/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 20/3

Encontro de Networking: Pitch e Conexões – O Networking que Gera Resultados

Data: 27/3/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 27/3

Teia Vila Curuça

Oficina: Academia de Finanças

Data: 14/3/25

Horário: 14h

Não necessita de inscrições