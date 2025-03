Professores de Etecs de SP podem se inscrever para Intercâmbio virtual

O Programa de Aprendizagem Colaborativa Internacional (ProCin) está com inscrições abertas para professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS). Sob responsabilidade da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) e da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), o ProCin permite que os educadores desenvolvam com seus estudantes projetos colaborativos com colegas de escolas como SNA Educa, do Chile; e Prepa UDEM, vinculada à Universidade de Monterrey, do México.

“O programa conecta professores das Etecs a docentes de instituições estrangeiras, promovendo um intercâmbio virtual dinâmico e enriquecedor”, explica a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis. “É uma oportunidade de internacionalizar o currículo e desenvolver um projeto colaborativo com uma turma do exterior, permitindo que seus alunos vivenciem a aprendizagem em um contexto global”, acrescenta.

Para participar, o professor precisa escrever uma proposta de acordo com o edital disponível no site da ARInter e envolver a sua turma de alunos. Os encontros virtuais entre os jovens ocorrem de forma síncrona e assíncrona em multiplataformas.

Desde a implantação em 2021, o ProCin certificou 129 professores, sendo 60 de Etecs e 69 estrangeiros, bem como 2.790 estudantes. Ao todo, foram produzidos 49 projetos colaborativos.

Serviço

Inscrições para o ProCin