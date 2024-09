Centro de SP tem falhas de energia na noite desta quinta (26)

A região central de São Paulo teve quedas de energia na noite desta quinta-feira (26). Moradores de bairros como República, Santa Cecília e Liberdade relatavam falta de luz às 19h30.

Locais como as praça da República e Júlio de Mesquita, avenida Ipiranga, e ruas Barão de Itapetininga, Helvetia e Ana Cintra estavam entre aqueles que relataram falta de energia, segundo a Enel Distribuição SP, concessionária responsável pelo serviço na capital. A reportagem também identificou um apagão na rua das Palmeiras, em Santa Cecília.

A empresa de distribuição de energia informou, às 19h30, que estava com equipes nas ruas para “identificar a origem da ocorrência e restabelecer o fornecimento” no trecho que abastece esses locais.

“A companhia também está mobilizando geradores para suprir a energia, enquanto os técnicos atuam na identificação e solução definitiva da falha”, informou a Enel, em nota.

Interrupções no fornecimento de energia tornaram-se mais frequentes na capital paulista desde o ano passado. O último apagão de grandes proporções na cidade ocorreu há 14 dias, e coincidiu com a data de anúncio de um plano para situações de crise e um pacote de investimentos na rede elétrica paulistana.

Menos de duas semanas antes disso, bairros de Guarulhos e de São Paulo já haviam ficado horas sem luz. Neste caso, o motivo foi o desligamento de equipamentos de uma subestação de energia em Guarulhos, que gerou uma reação em cadeia.

Em novembro do ano passado, a cidade de São Paulo teve casos de apagões causados por um recorde na demanda de energia, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). O aumento de consumo foi causado por uma onda de calor que atingia a capital naquela ocasião, fazendo aumentar principalmente o uso de ar condicionado.

Ainda não está claro qual foi o motivo para as interrupções desta quinta (26). A capital registrou o dia mais quente do ano pela terceira vez seguida.

O plano de emergência foi apresentado após um pedido do governo federal após os apagões de 2023 —quando a capital paulista sofreu com sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O protocolo para situações emergenciais inclui, principalmente, a poda preventiva de árvores antes de períodos muito chuvosos, como o verão. Até o fim deste ano, anunciou a concessionária, serão realizadas 600 mil podas na capital paulista.

Outra novidade é o aumento da frota de geradores da empresa, para 900 —antes eram cerca de 400, usados em casos de falta de energia.