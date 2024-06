Centro de SP: polícia cumpre 140 mandados de busca contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil cumpre, nesta quinta-feira (13), 140 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra envolvidos com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. A maioria dos endereços dos mandados está localizada no centro de São Paulo.

Esta é a terceira fase da Operação Downtown. O objetivo é acabar com as atividades econômicas do crime organizado. Cerca de 30 hospedagens, usadas como “central” de distribuição de drogas, devem ser interditadas.

Quase 400 policiais foram empenhados para o cumprimento dos mandados. O Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) lidera a operação, com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), de agentes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) e do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).

Conforme o delegado Carlos César Castiglioni, as investigações começaram há mais de um ano. A equipe descobriu que, além de o bando criminoso usar as hospedagens para distribuir as drogas, eles também lavavam dinheiro com os imóveis. As contas bancárias utilizadas pela quadrilha foram bloqueadas por ordem da Justiça.

A Operação Downtown segue em andamento.